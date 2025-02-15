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    《未落實分類》雲林5鄉鎮 5垃圾車禁入焚化廠7天

    為求垃圾減量，雲林縣持續加強破袋稽查及退運措施，環保局呼籲民眾做好垃圾分類。（記者黃淑莉攝）

    為求垃圾減量，雲林縣持續加強破袋稽查及退運措施，環保局呼籲民眾做好垃圾分類。（記者黃淑莉攝）

    2025/02/15 05:30

    3個月內違規2次 麥寮、元長、水林、口湖、北港5車被禁

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕為落實垃圾分類從源頭減少家戶垃圾量，雲林縣去年啟動破袋稽查及退運措施，家戶垃圾每日從四百公噸減為三六○公噸，今年處理端進一步實施，若垃圾中摻雜太多可回收、不可燃垃圾，三個月內違規兩次則暫停進廠七天，三次以上暫停卅天。環保局統計，春節過後至今已有五鄉鎮的垃圾車被禁止入廠七天，呼籲民眾落實垃圾分類。

    去年退運61車次 含紙容器最多

    COVID-19疫情後民眾購物、飲食習慣改變，家戶垃圾量增加，環保局統計，雲林縣疫情後每日垃圾量約在四百公噸左右，為落實垃圾分類從源頭減少垃圾量，去年三月啟動全縣垃圾破袋稽查及垃圾退運措施。

    環保局長張喬維表示，清潔隊員在清運垃圾時會破袋檢查，若垃圾中夾雜太多可回收、不可燃垃圾即拒收，去年三月至十二月底共退二萬包垃圾，另處理端焚化廠也同步實施垃圾車進場抽檢，去年共計退運六十一車次，被拒收、退運的垃圾中以含有紙容器最多，其次是廚餘及不可燃物。

    張喬維說，今年除持續加強破袋稽查外，處理端也訂定雲林縣鄉鎮垃圾進廠焚化管制規定，第一次違規退運，三個月內第二次違規該車暫停入廠七天，違規達三次即暫停入廠卅天，處理廠原在春節前即要實施，考量春節民眾大掃除，協調後延至年後實施。

    加強破袋稽查 清潔隊籲做好分類

    環保局統計，今年一月至除夕前有十九車次被退運，春節後又有五車被退，其中麥寮、元長、水林、口湖、北港都有車次是第二次違規，已被暫停七天進廠。

    被暫停進廠的公所清潔隊在臉書疾呼，請民眾做好垃圾分類；環保局為避免影響垃圾清運調度，也邀集各公所清潔隊開會，加強垃圾分類及破袋稽查相關規範宣導。

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