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    首頁　>　生活

    館前道路通車 台中海生館5月底開幕

    2025/02/15 05:30

    〔記者張軒哲／台中報導〕飽受外界質疑的台中海生館，開幕之日一延再延。為解決台中港海生館有館無路窘境，航港局開闢長約七二○公尺館前聯外道路，十四日舉行完工通車典禮，但海生館預計五月底才開幕，立委蔡其昌指出，原本以為通車之日是車水馬龍，沒想到道路通車時，路面幾無人車。

    昨日通車典禮由航港局長葉協隆與立委蔡其昌、楊瓊瓔、市議員王立任共同剪綵祈福。葉協隆表示，感謝蔡其昌的超前部署，為了因應海生館及綠能博物館未來開放營運，於三年前就協調漁業署，促成航港局得以編列六六五○萬元有償撥用取得本條道路土地，也感謝楊瓊瓔溝通漁會共同促成館前道路開通。

    他說，另外，台中市政府編列約一二○○萬元，改善館前道路鋪面與整建北堤路口設施。

    蔡其昌說，海生館建築物已經完工好幾年，四年前開始爭取道路開通時就聽聞準備要開館，至今市府卻仍無法開館，本來想像中的通車典禮應該結合海生館開幕，現場車水馬龍，但如今道路已經完工，海生館的部分也希望市府再加把勁，儘快完工開館；台中市府觀旅局表示，海生館目前預計於五月底前開幕，盼能搶攻暑假親子商機。

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