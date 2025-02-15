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    台中39家百貨、量販店稽查 2週內完成

    新光三越爆炸，市政府昨起展開百貨公司、量販店稽查。（記者蘇孟娟攝）

    新光三越爆炸，市政府昨起展開百貨公司、量販店稽查。（記者蘇孟娟攝）

    2025/02/15 05:30

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中新光三越中港店爆炸釀重大傷亡，因該店裝修未依法向市府申請，引發公共安全的質疑，台中市政府十四日起展開全市卅九家百貨、量販店稽查，首日鎖定四家大型商場美食街，其中兩家百貨均未查到瓦斯線路有更動及漏氣情況，另查獲兩業者有廚房防火門損壞、出菜口未設防火門扇等違規，將分別依建築法開罰六至卅萬，都發局長李正偉指出，將在兩週內清查完畢，盼藉此提醒業者務必注意公安及相關規定。

    台中新光三越百貨發生嚴重爆炸事件，台中市經查爆炸點是裝修中的十二樓，但裝修並未向市府申請，為防範類似事件再發生，都發局昨天展開全市樓地板面積五千平方公尺以上，共卅九家百貨商場及大型量販店的專案聯合稽查。

    李正偉指出，其中有十七家百貨公司及廿二家大型商場、量販店，重點鎖定集中使用瓦斯的美食街，將清查瓦斯管線與之前申請圖資是否相符，是否有違法改裝影響安全，賣場防火區劃及逃生設備等。

    稽查預計兩週內完成，盼藉此讓業者加強注意相關公安措施，若查出違反規定依法裁罰。

    昨日首波稽查兩家百貨公司及兩量販業者調查，其中，外界最關切的百貨美食街，兩家業者均未查出有瓦斯管線與圖資不符情況，偵測也沒有瓦斯漏氣，另查獲兩業者有廚房防火門損壞等違規，將分別依建築法開罰六至卅萬。

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