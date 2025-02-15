《新光三越爆炸案》廖偉翔直播引爭議 民眾︰妨礙救災

立委廖偉翔13日在新光三越爆炸現場直播，引發爭議討論，民眾趕赴西屯區牙醫診所前想填寫罷免書。（志工提供）

2025/02/15 05:30

〔記者黃旭磊、蘇孟娟、許國楨／台中報導〕國民黨立委廖偉翔十三日在新光三越中港店爆炸現場直播，引發爭議討論，台中第四選區「展翅廢翔」罷免團體雖暫停徵求罷免同意書，但仍有民眾到設於牙醫診所的據點，想參與第二階段連署，西屯區一家早餐店林老闆還強調，「人家在救災，會妨礙人家啦」，廖偉翔則回應說，憂心台中市民不曉得意外才發文示警。

民眾到罷免據點 想連署第二階段

針對同黨立委在爆炸現場直播是否恰當？台中市長盧秀燕僅表示，市府全力救災優先，不回應政治問題；中市警局則說，封鎖線外屬公共場所空間，民眾拿起手機直播，並無法可管。

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市警局︰封鎖線外屬公共空間 無法可管

台中「展翅廢翔」罷免團體昨天取消連署活動，志工指稱是避免影響警力部署新光三越救災勤務，不過，仍有許多民眾到牙醫診所想填寫罷免同意書，六十五歲林老闆說，在電視看到新光三越爆炸，他感到震驚，廖偉翔開直播，他認為消防警察忙著救災，廖會妨礙救災，「這樣很不好啦」。

罷團志工︰廖開直播 車子違停人行道

林老闆強調自己無黨派，只要有利百姓，誰當立委誰執政，都是一樣的，但藍白聯手太過份了，刪預算可以，適可而止就好，不然老人家人心惶惶。

罷團何姓志工表示，廖偉翔消費台中新光三越工安意外，在消防人員釐清災害原因、醫護人員搶救傷亡前，竟然「第一時間做的事情是開直播」，在災難現場旁直播，罷團強調，廖偉翔為了要開直播，違規把車子停在人行道，直播時還被吐槽留言「秀過頭了」，廖不是醫護或消防人員，不需要月領人民稅金，來做呼籲安全之事。

廖偉翔回應說，他在氣爆發生的第一時間就在現場附近，憂心不少台中市民不曉得意外事件發生，第一時間才在臉書上發文示警，而且他在趕抵現場救災的警消人員到場後，就先行離開，避免妨礙救災。

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