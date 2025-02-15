東洋捐台中千劑流感疫苗 燈會接種站開打

東洋捐台中市一千劑佐劑流感疫苗，昨起於中央公園元宵燈會疫苗接種站開打。（衛生局提供）

2025/02/15 05:30

提供65歲以上長者接種 中央增購疫苗20日撥補 中市分配到萬餘劑

〔記者蔡淑媛／台中報導〕女星「大S」徐熙媛染流感併發肺炎在日驟逝，引發國人搶打流感疫苗。台中市府日前表示疫苗已用罄，昨天宣布獲贈東洋佐劑流感疫苗一○○○劑，即日起於中央公園的中台灣元宵燈會疫苗接種站開打，提供六十五歲以上長者接種，用罄為止，另外，衛福部增購東洋流感疫苗也將於本月二十日統一撥補，目前獲知中市分配到一萬餘劑。

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每日17至20時接種 至23日止

中市府開設中台灣元宵燈會疫苗接種站至二十三日，每日十七時至二十時，由專業醫療團隊進駐燈會，設置新冠JN.1疫苗、長者十三價肺炎鏈球菌疫苗及長者廿三價肺炎鏈球菌疫苗，提供三種公費疫苗接種服務，十四日起新增提供東洋捐贈佐劑流感疫苗，提供六十五歲以上長者接種，當日於燈會疫苗接種站完成疫苗接種，每完成一劑可獲得燈會熱門小提燈一盞。

東洋佐劑疫苗 長達1年保護力

東洋佐劑流感疫苗為雞蛋培養疫苗，可提供六十五歲以上長達一年的完整保護力，市價約一八○○元。

衛生局長曾梓展指出，國內新冠及流感疫情仍在流行，加上近期持續冷氣團來襲，為降低感染後發生重症和死亡風險，請六十五歲以上長者儘速完成疫苗接種，及早獲得保護力，接種疫苗之外，應養成良好衛生習慣，出現呼吸道症狀應儘速戴口罩就醫，並在家休息，減少病毒傳播機會。

衛福部增購公費流感疫苗在二十日撥補各縣市後，開放六十五歲以上長者、五十五歲以上原住民等十一類對象使用。

胸痛等流感危險徵兆 盡速就醫

曾梓展提醒，民眾若出現發燒、頭痛、咳嗽、流鼻水、肌肉痠痛等流感常見症狀，請戴口罩盡早就醫，若出現呼吸困難、呼吸急促、發紺（缺氧）、血痰或痰液變濃、胸痛、意識改變、低血壓或高燒持續七十二小時等流感危險徵兆，千萬不可輕忽，務必盡速就醫治療，降低重症或死亡風險。

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