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    新北蘆洲運動中心21日起試營運 10天免費

    蘆洲運動中心2月21日至3月2日試營運全館免費。（新北市體育局提供）

    蘆洲運動中心2月21日至3月2日試營運全館免費。（新北市體育局提供）

    2025/02/15 05:30

    〔記者黃子暘／新北報導〕新北市蘆洲國民運動中心歷經五個月整修，將於下週開館，二月廿一日至三月二日試營運，期間每天上午十點至晚上八點全館開放免費使用，包含體適能中心、游泳池、桌球室、羽球場、籃球場及壁球室等設施，也推出多元免費運動體驗課，今天起開放線上預約。

    體育局長洪玉玲表示，蘆洲運動中心全面更新體適能運動器材、新設二間多功能教室與高階訓練室及科技體驗區、整修羽球場地設施、全館電力及空調管線檢修，試營運期間指定時段全館開放免費使用，並推出多樣免費體驗課程，包含游泳、燃脂、Zumba、K-POP、TRX、飛輪及瑜伽等，今天上午十點起開放線上預約，球場使用登記於十九日上午十點起開放線上預約，詳細資訊可洽「新經營者—新北市蘆洲國民運動中心」、「新北運動聚點」粉專查詢。

    此外，板橋運動中心粉專十三日發布，近期多次有人在二、三樓男淋浴間大號，造成館方極大困擾，希望其他使用者協助，若成功協助揪出「大便魔人」，館方將以十張貴賓券答謝。

    板橋運動中心執行長葉文良說，最近三個月陸續發現有排泄物，農曆年前後較為密集，近一、二週就有三天發生此狀況，館方懷疑是特定人士所為，因此請民眾協助，找到當事人後會報警處理。

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