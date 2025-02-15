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    新北中和盛昌段變更用地 將蓋600戶社宅

    中和區盛昌段規劃興建約六百戶社宅。圖為完工模擬圖。（新北城鄉局提供）

    中和區盛昌段規劃興建約六百戶社宅。圖為完工模擬圖。（新北城鄉局提供）

    2025/02/15 05:30

    〔記者黃子暘／新北報導〕新北市政府推動社會住宅，將中和區盛昌段一處停車場用地變更為停車場及社會福利設施用地，興建約六百戶社宅，基地規劃留設開放空間，供居民休憩；即日起公開展覽卅天，二月廿七日將於中和區公所四樓舉辦說明會。

    城鄉發展局長黃國峰表示，該基地位在中和區圓通路三六九巷以東、圓通路三六九巷卅三弄以南，約○．五公頃，現況為圓通停車場，考量基地周邊停車需求高，未來開發將提供適量的公共停車位。

    城鄉局計畫審議科長許仁成表示，基地周邊半徑一千公尺內有錦和運動公園、中興公園、中和國民運動中心等，還有錦和國小、錦和高中等學校用地，及衛福部雙和醫院，鄰近國道三號中和交流道；未來基地規劃留設開放空間，可供周邊居民休憩，促進社區共融。

    此外，捷運土城樹林線首個捷開案成功招商，投資金額約十六億元，昨舉辦「LG17站出入口Ａ捷運開發共構大樓」簽約儀式；將規劃地上廿九層、地下五層，地上一至三層樓為捷運空間，四層以上為住宅，可實現「到站即到家」的便利性。

    捷運局說，土城樹林線全線共有九處捷運開發案，預期創造約三七六億投資金額，除LG17站，LG16站出入口Ａ及Ｂ已公告招商、四月開標，LG15站出入口Ｂ及LG19站出入口Ａ、Ｂ規劃今年上半年公告，LG09站出入口Ａ、Ｂ與LG13辦理都市計畫變更作業中。

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