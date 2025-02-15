八里國中遷校台北港文中一用地 2032年完成

新北市長侯友宜昨宣布，八里國中將遷校至台北港文中一用地。圖為預定地。（新北市教育局提供）

2025/02/15 05:30

〔記者董冠怡／新北報導〕新北市長侯友宜昨天在八里區行動治理座談會宣布，因應未來八里人口快速增加，八里國中將遷校至台北港文中一用地，解決學子通學不便及校舍老舊問題，預計二○三二年完成遷校作業，提供孩子較佳學習環境。

現有校區交通不便 校舍老舊

侯友宜昨主持八里與五股區行動治理座談會，他表示，因應未來八里人口快速增加，發展重心移往台北港產業園區，預估二○三○年至少還會有二千多戶遷入，由教育局先行整體規劃，八里國中現址需要爬坡、交通不便，加上四棟校舍有三棟超過五十年歷史，就學環境不佳，今年啟動遷校作業，二○三二年完成遷校。

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教育局指出，台北港文中一用地現為八里棒球場，未來將結合八里在地特色及文化，規劃行政、教學大樓、圖書館及戶外生態教育、操場、運動等空間；原有校舍則配合現地特色，發展多元教育相關場域，並增設社會福利措施，例如生態園區、食農教育基地或童軍活動園地。

用地現為棒球場 使用仍照常

教育局說，遷校尚在規劃期，目前民眾仍可使用棒球場，短期內不受影響。遷校工程啟動後，包括附近的挖仔尾壘球場，與八里國中原校地空間，規劃彈性使用配套，將持續與當地居民溝通。

促進地方發展 藍綠議員樂見

民進黨市議員鄭宇恩表示，遷校是八里人的共識，期盼相關作業加速進行，舊校區的活用，可思考結合目前學校持續發展的食農教育成果，以及八里極缺的運動中心等設施。

國民黨市議員陳偉杰認為，八里國中位處山區，道路狹小、設備老舊，難以提升教學品質，許多家長寧願讓學子跨區就讀，遷校計畫的成功，代表八里教育環境、地方發展躍升，形成正向循環。

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