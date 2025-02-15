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    吊索修復收尾 新北新月橋下自行車道5月初重啟

    新月橋吊索修復工程接近尾聲，預計5月初恢復周邊封閉的自行車道。（記者董冠怡攝）

    新月橋吊索修復工程接近尾聲，預計5月初恢復周邊封閉的自行車道。（記者董冠怡攝）

    2025/02/15 05:30

    〔記者董冠怡／新北報導〕銜接新莊與板橋、行人與自行車專用的新月橋，去年四月花蓮強震造成吊索異常，橋梁封閉分階段檢測修繕，目前橋上的五十六條吊索已全數更新並開放；市長侯友宜昨天從新莊端新月橋下工區視察，希望四月底防汛期前，拆除跨河構台，同時恢復周邊封閉的自行車道。

    市府高灘地工程管理處長黃裕斌表示，橋梁因強震變形，使原吊索系統夾片鬆脫滑線，經專家討論後，已更換成擠壓式吊索，提高橋梁耐用性和壽命，目前正進行索力調校。修繕工程已近尾聲，四月底防汛期前會拆完跨河構台。

    市議員石一佑建議，現今科技發達，每座橋梁應視情況引進裝設人工智慧（AI）監測系統，透過數據資料比對，發現異常時可以優先處理、及時維修，避免重蹈宜蘭縣南方澳大橋無預警斷裂的憾事。

    高灘處指出，新月橋吊索修復裝有即時監測系統，費用約三百萬元，整座橋梁永久監測系統、監測頻率與費用涉及監測項目及規模，將另行概估。高灘地橋梁每年定期檢測一次，針對發生重大事故或災害，另案辦理檢測。

    高灘處提到，整體修復工程區分二個階段，合計斥資一．七億元；新月橋下施工區域暫時封閉的自行車道，預計五月初重啟，民眾現轉支線騎乘，大漢溪自行車道並無中斷。

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