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    土城永寧轉運站2/17啟用 納10線桃園公車

    土城區永寧轉運站將於十七日啟用。（記者董冠怡攝）

    土城區永寧轉運站將於十七日啟用。（記者董冠怡攝）

    2025/02/15 05:30

    民眾反映捷運站出口標示不清及車流恐交織 交通局︰已調整改善

    〔記者董冠怡／新北報導〕北北桃三市合作推動的土城區永寧轉運站，將於十七日中午十二點啟用，新北市交通局昨天舉行完工祈福儀式，並表示轉運站設有長廊式候車亭及五個月台，納入桃園十條公車路線，每日計有三二八班次停靠。對民眾質疑相關缺失，交通局表示，已調整捷運站出口牌面指示，號誌也配合調整讓公車先行，避免車流交織。

    交通局副局長林麗珠指出，永寧轉運站總經費二五二六萬元，中央補助八三三萬元、市府負擔一六九三萬元，由台北市供地、新北市施作、桃園市營運管理。

    北北桃合作 每天328班次停靠

    交通局運輸管理科長林詩欽表示，捷運板南線永寧站肩負三市間的城際運輸轉乘接駁，路線多達六十六條，尖峰時段約三百班次、乘客近一萬人次，而且桃園返程公車須繞行市區等候發車，造成永寧站周邊路段的負荷。轉運站施作同步改善周邊號誌及行人通行環境，舒緩中央路三段、承天路交通壅塞。

    距捷運永寧站2號出口約100公尺

    從捷運永寧站二號出口左轉並直走一百公尺即可抵達永寧轉運站，五個月台納入十條桃園公車路線，作為桃園公車在新北的端點站。各月台皆統一規格，由桃園公車路線業者劃設排隊動線，第一月台停靠往龍潭的七一二路線，第二月台停靠往大溪的七一○、七一○Ａ，第三月台停靠往八德的七一三、七一五，第四月台停靠往八德轉運站的七一六、往龍岡的七一七，第五月台停靠往平鎮、龍潭的七○九、七○九Ａ、七○九Ｂ。

    先前有民眾反映捷運站二號出口往轉運站方向標示不清，也有民代擔憂轉運站出口正好位於紅綠燈路口，公車匯入中央路三段時，導致車流交錯；林詩欽表示，已調整相關牌面，另將轉運站前的分隔島延長，增加往桃園方向車道的貯車空間，號誌也配合調整讓公車先行，使大小客車不易堵在一起，交通局將持續觀察，做滾動式檢討改善。

    土城區永寧轉運站位於捷運永寧站二號出口旁，民眾反映牌面標示不清。（記者陳奕劭攝）

    土城區永寧轉運站位於捷運永寧站二號出口旁，民眾反映牌面標示不清。（記者陳奕劭攝）

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