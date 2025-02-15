迎接國際遊客 花蓮推多元運輸

花蓮轉運站將轉型成為多元運輸的軸心。 （記者游太郎攝）

2025/02/15 05:30

〔記者游太郎／花蓮報導〕花蓮縣自從去年○四○三強震後觀光業亟待復甦，公共交通不便常被旅客詬病，花蓮縣政府和觀光業為提供便利旅客暢遊花蓮的移動需求，已規劃提供多元管道公共運輸服務，包括十七條公路客運、十條市區客運（含四條台灣好行）、市民小巴、台灣觀光巴士、計程車、租車等交通選擇，希望方便旅客規劃行程至各大景點。

運輸業者許兆麟指出，香港至花蓮從去年十二月十二日首航以來，已經吸引許多港澳地區的觀光客前來，並已開始體驗台灣觀巴、台灣好行三○四郵輪列車，藉此暢遊花東縱谷和東部海岸，證實公共運輸受到觀光客的青睞。

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花蓮航空站主任林國勇說，民航站有眾多排班的計程車受惠於香港至花蓮直航，搭載觀光客前往東大門夜市、民宿或飯店，甚至包車遊覽花蓮縣境重要的風景區，深入認識花蓮之美，計程車也成為多元公共運輸的重要選項之一。

縣府建設處交通科長張筱雲表示，花蓮火車站旁的「花蓮轉運站」將逐漸成為旅運服務軸心，結合旅服中心、線上轉運站交通預約及轉乘諮詢服務，花蓮地區的公車班次雖然無法像台北等都會公車那樣密集，但透過轉乘服務及線上預約，對於事先規劃的自由行旅客來說，多管齊行公共運輸更能便利旅客前往各景點的需求。

建設處說，為因應「香港至花蓮」每週四航班直航，自去年十一月開始規劃「311A機場線」自花蓮轉運站發車，每日提供七往返班次，配合國際線航班到離站時間，讓旅客入境花蓮後，從機場至轉運站轉乘各種公共運輸，成效廣受觀光客好評。

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