為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    迎接國際遊客 花蓮推多元運輸

    花蓮轉運站將轉型成為多元運輸的軸心。 （記者游太郎攝）

    花蓮轉運站將轉型成為多元運輸的軸心。 （記者游太郎攝）

    2025/02/15 05:30

    〔記者游太郎／花蓮報導〕花蓮縣自從去年○四○三強震後觀光業亟待復甦，公共交通不便常被旅客詬病，花蓮縣政府和觀光業為提供便利旅客暢遊花蓮的移動需求，已規劃提供多元管道公共運輸服務，包括十七條公路客運、十條市區客運（含四條台灣好行）、市民小巴、台灣觀光巴士、計程車、租車等交通選擇，希望方便旅客規劃行程至各大景點。

    運輸業者許兆麟指出，香港至花蓮從去年十二月十二日首航以來，已經吸引許多港澳地區的觀光客前來，並已開始體驗台灣觀巴、台灣好行三○四郵輪列車，藉此暢遊花東縱谷和東部海岸，證實公共運輸受到觀光客的青睞。

    花蓮航空站主任林國勇說，民航站有眾多排班的計程車受惠於香港至花蓮直航，搭載觀光客前往東大門夜市、民宿或飯店，甚至包車遊覽花蓮縣境重要的風景區，深入認識花蓮之美，計程車也成為多元公共運輸的重要選項之一。

    縣府建設處交通科長張筱雲表示，花蓮火車站旁的「花蓮轉運站」將逐漸成為旅運服務軸心，結合旅服中心、線上轉運站交通預約及轉乘諮詢服務，花蓮地區的公車班次雖然無法像台北等都會公車那樣密集，但透過轉乘服務及線上預約，對於事先規劃的自由行旅客來說，多管齊行公共運輸更能便利旅客前往各景點的需求。

    建設處說，為因應「香港至花蓮」每週四航班直航，自去年十一月開始規劃「311A機場線」自花蓮轉運站發車，每日提供七往返班次，配合國際線航班到離站時間，讓旅客入境花蓮後，從機場至轉運站轉乘各種公共運輸，成效廣受觀光客好評。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播