豐濱港口國小學童 拍片獲國際大獎

紀錄片主角Ro’it（林清進）是港口部落頭目，他表示，因為小朋友的努力，相信阿美族文化可以繼續傳承。（港口國小提供）

2025/02/15 05:30

阿美族祖孫將傳統生活拍成紀錄片《阿公在煩惱什麼》 奪希臘國際影展殊榮

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮豐濱鄉港口部落昨有一場祖孫互相頒獎的溫馨典禮，港口國小學童把親手編的桂冠花環獻給八十四歲的頭目阿公Ro’it（林清進），也是紀錄片《阿公在煩惱什麼》的主角，該片最近榮獲希臘「24th Camera Zizanio 小導演影展」大獎，阿公也把獎狀頒給孫子，場面溫馨。

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跟著阿公實踐抓魚、藤編、竹編

孫子Kalapang石承皓親手獻上花環，還把野外手採集的捧花獻給主角Ro’it（林清進）頭目，阿公則拿出希臘寄來的獎狀和希臘文得獎證明書，頒給同為小導演的港口國小Dongi江晨昕、Kalapang石承皓、Sakoma潘彥廷、Ro’it石紹恩，現場也播映得獎片，氣氛超暖心。

阿美族男孩Kalapang和阿公住在花蓮東海岸的港口部落，平日會跟著阿公，到秀姑巒溪抓魚、還學習藤編、竹編等傳統文化，男孩與港口國小同學們去年當起小導演，把祖孫實踐傳統文化生活的點滴拍成紀錄片《阿公在煩惱什麼》，去年台灣國際兒童影展「小導演大夢想工作坊」得獎後，又入圍阿拉伯「沙迦國際兒少電影節」，去年底則摘下希臘「24th Camera Zizanio 小導演影展」國際作品競賽類A組大獎。

阿公最煩惱阿美族的文化消失

頭目阿公說，阿美族的文化消失是他最擔心的事，如果小朋友不傳承下去的話，以後的人就都不知道了，阿公更期許孩子們「我年紀大了，你們之後要傳承下去，希望以後你們不管做任何事情都要很努力的學習」！

開心部落的聲音被世界聽見

學生們開心表示「原來我們的生活也可以這麼有力量」，第一次感受到，部落的聲音可以被世界看見；港口國小校長艾德林說，感謝部落家長成立的Cepo’者播藝術中心的陪伴，還有一起支持孩子們夢想的、部落長者與學校夥伴們，期待未來有更多優秀的作品誕生。

港口國小五年級的小導演Dongi江晨昕（右起）、Kalapang石承皓、Sakoma潘彥廷、Ro’it石紹恩，感謝者播藝術中心的家長王力之一路的陪伴和支持。（港口國小提供）

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