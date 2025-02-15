羅東土地公22日春遊 擲筊得發財金

民眾參加羅東「土地公春遊─金蛇迎春好運來」活動，就有機會獲得金蛇迎春套幣。 （記者王峻祺攝）

2025/02/15 05:30

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣羅東鎮公所將在二月廿二日舉辦土地公春遊，民眾只要跟隨神轎遶境，且集滿活動三戳章，就能免費兌換平安麵龜，並有機會取得擲筊參賽資格，五十人可拿到金蛇迎春套幣，一百人可進入擲筊大賽，幸運晉級第三輪且擲出最多聖筊者，可獲頒象徵「一路發」的一萬六千八百元發財金。

為慶祝農曆二月二日（國曆三月一日）土地公誕辰，羅東鎮公所與羅東中山公園福德廟提前於廿二日舉辦「土地公春遊—金蛇迎春好運來」祈福活動，早上八點半從廣場出發，在神轎帶領下春遊羅東市區，全程約三．七公里。

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鎮長吳秋齡說，民眾只要全程參與並集滿活動三戳章，就能參加擲筊大賽第一輪抽獎，獎項有五十組金蛇迎春套幣以及一百張擲筊大賽機會券，取得資格就能參加擲筊，擲筊五次求得三次聖筊者晉級第三輪。

她說，第三輪規則為連續擲筊次數最多的前十名就可獲得發財金，第一名一萬六千八百元、第二名五千元、第三名三千元、第四名二千元，第五名至第十名一千元。

羅東鎮公所提醒，民眾自福德廟出發後，途經稅務局時須領取集章卡，並依序於富邦銀行、成功國小文化街、成功國小體育館迴轉道等三處集章，並於中山公園人行道回收集章卡，同時抽取擲筊大賽機會券。

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