提升山林觀光 宜蘭推動三線五環

陳金德推動宜蘭環山步道，其中環一段的石空古道由千里步道協會進行手作修復。（千里步道協會提供）

2025/02/15 05:30

全縣310公里環山步道分5個環段 串聯林鐵、山腳道路 打造生態亮點

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕行政院政務委員陳金德昨率公路局等中央部會，到宜蘭縣政府研商推動環山步道，並要求加速森林鐵路的評估審理及山腳道路（台二庚線）的交通興建，盼透過「三線五環」相互串聯，提升宜蘭整體觀光發展，其中環山部分預計五年內完成。

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環山步道預計5年內完成

全長三一○公里的環山步道，海拔約八百公尺，具有深厚的人文及自然底蘊，北起隆嶺古道、南至蘇花古道，共計五環段，橫亙頭城、礁溪、員山、三星、冬山、蘇澳、南澳等多個鄉鎮，是宜蘭先民留下的重要歷史山徑，全縣分成五個環段。

陳金德日前召集中央及縣府等相關單位，啟動環山步道踏查、盤點與修繕工作，並分別由觀光署、林保署及縣府分段負責，以不破壞生態方式進行，經費約估五千萬元。

台二庚線最慢8年完工

陳金德說，環一段由東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處主責、環五段由林保署主責，環二段至環四段的推動，未來會依照資源屬性，區分為歷史步道、生態步道及一般遊憩步道，並兼容自然保育、史蹟考察及遊憩健行等不同目的使用，朝納入國家綠道方向努力，預計五年內完成。

太平山林鐵復駛案已報審議

另，台二庚線目前也進入綜合規劃及環評作業，已指示公路局加速進行，最慢八年完工；因環山步道與台二庚線平行比鄰，未來可搭配公路引導至各環段的登山入口規劃，方便民眾親近山林。此外，太平山林鐵復駛案，宜蘭縣府已山地線、平地線修併成一案，已於十三日報請交通部審議。

陳金德說，以上就是「三線五環」計畫，未來環山步道將可串連台二庚線及森林鐵路山地段，成為宜蘭山線兼具交通疏運、山林觀光及生態教育的亮點，另也責成交通部納入森林鐵路與未來鐵路立體化及宜蘭高鐵等建設的整合，帶動各鄉鎮的均衡發展。

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