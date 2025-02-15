稽查大型百貨商場 確保公共安全

台南市長黃偉哲（前）昨率隊巡查新光三越台南新天地公共安全。（台南市府提供）

2025/02/15 05:30

〔記者洪瑞琴、吳俊鋒／台南報導〕有鑑於台中新光三越百貨發生氣爆悲劇，市府昨啟動跨局處聯合稽查大型百貨商場，巡查新光三越台南新天地，了解正在整修裝潢之商場櫃位及商場空間施作工程，以確保公共安全。

巡查新光三越台南新天地工程

市長黃偉哲率隊巡查，宣示祭鐵腕，他強調，市府對公安的要求絕對不會放寬，對於公共場所有施工需求，要求業者依規定申請，並經核准才能進場施工，不允許偷跑，如有未經申請就逕自動工施作，不管是道路或內部裝修，不管有沒有公安事件發生，一律直接開罰，未來市府各局處也將不定期的針對公共安全、消防安全進行抽查。

請繼續往下閱讀...

聯合稽查包括工務局詳查逃生通道及消防通道確實無阻塞情形，防火避難設備符合使用，並督促建物管理單位注意昇降設備維護保養、製作逃生避難動線標示。

消防局也檢查百貨公司的消防安全設備的功能是否正常，並且持續要求場所加強防火管理，確保在緊急情況下能夠迅速應對。

詳查逃生、消防通道確實無阻等

工務局強調，針對大型百貨商場的巡查抽檢，稽查若有發現不符建築法規定，將處建築物所有權人、使用人六萬元以上卅萬元以下罰鍰，並限期改善或補辦手續，屆期仍未改善或補辦手續而繼續使用者，得連續處罰，並限期停止其使用。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法