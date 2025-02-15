基層農會選舉今投票 5農會競爭激烈

2025/02/15 05:30

後壁、北門、歸仁、楠西和台南地區 選情受矚目

〔記者楊金城／新營報導〕第廿屆台南市卅二家基層區農會，今天將舉辦農會會員代表、農事小組長選舉，其中後壁、北門、歸仁、楠西和台南地區農會等五家農會選情激烈，農會代表出爐後，總幹事候聘大致底定，但如果代表席次相差不多，未來在理事會仍有可能「翻盤」。

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選出473位小組長、1320位代表

農會選舉投票時間是今天上午九點至下午二點，會員數最多的是台南地區農會八二三三人，其次是永康區農會五一七○人，由各農會承辦選務工作，全市共設置四八一個投開票所。卅二家農會將共選出四七三位農事小組長及一三二○位會員代表，其中五一一人參選農事小組長，一四四二人角逐農會會員代表。

後壁區、楠西區、北門區、歸仁區、台南地區等五家農會選情最受矚目。

後壁農會現任林怡歆是績優總幹事，原本只有她登記候聘，但是在野派捲土重來，雙方實力旗鼓相當，誰贏了農會代表席次，即能掌握農會理事會，決定聘任總幹事。

北門農會選舉原本平和，但在前總幹事洪明農卸任後，派系翻轉，選情最令人意外，洪明農推出女婿陳柏凱、女兒洪琬柔登記候聘總幹事，技術性由洪琬柔棄權，剩陳柏凱一人候聘，雙方在代表選舉勢均力敵。

原本出現競爭的安定區農會，選情反而歸於平靜，登記候聘總幹事的黃彥明、王惠佳都不符合候聘資格，代表選後，依規定將第二次辦理總幹事候聘登記時，地方傳言黃彥明將再登記。

歸仁農會僅剩績優總幹事翁淑雲一人合格候聘，但農會代表選舉受挑戰，選情超激烈。楠西區農會現任總幹事郭富文，受到林旭星挑戰；台南地區農會由楊緯民、朱育孜力拚總幹事。

此外，新營、東山、將軍、新化、善化、山上、玉井、左鎮及龍崎等九家農會的會員代表為同額競選。

24至27日改選理監事及代表

農業局指出，農會代表選後，各農會將陸續在二月廿四日至廿七日召開會員代表大會改選農會理事、監事及台南市農會代表。三月四日至十日須召開理、監事會，選出理事長、常務監事並聘任總幹事，完成本屆基層農會改選。

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