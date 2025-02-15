每月990元 幼兒園176道餐點大公開

市立麻豆幼兒園設計的高鈣芝麻豆腐。（記者洪瑞琴攝）

2025/02/15 05:30

由園方、營養師及專家規劃設計建議食譜 煎餅、飯團、鮪魚統統有

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市幼兒園每月餐點費九九○元，教育局特別編製《台南市幼兒園餐點建議食譜》在昨天發表，收錄一七六道專為幼兒量身設計的點心食譜，煎餅、飯團、鮪魚統統有，就是要讓孩子「吃光光」，參與設計的幼兒園所現場實作，香氣四溢。

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發表會端出南瓜紅豆芝麻煎餅、檸檬香草紙包鮭魚、甘栗香鬆飯團、蔬菜雞肉煎餅等各式餐點。幼兒園老師說，把幼童比較不喜歡的胡蘿蔔、蔬菜融入其中變成誘人美味，「百試百中、道道吃光」。

結合廚工人力、設備 提升餐點自製率

市立第五幼兒園秀出「檸檬香草紙包鮭魚」，更讓全場驚艷，大呼「這是在辦桌的」。老師表示，鮭魚單價高，當然不能天天吃，但偶而少量跟其他蔬食搭配西式作法，讓小朋友不挑食。

食譜烹調工具則有常見的電鍋、瓦斯爐等家電用品，並特別加入智能蒸烤箱的烹調方法。園所可根據自身的製備工具與食材庫存進行查閱與參考，讓點心製作更簡便。

南市自一一三學年度起，將公立幼兒園的午餐及點心餐費調升至每月九九○元，提升幼兒餐點的品質與營養。這次食譜發表會邀請公立幼兒園、營養師及專家共同規劃設計，結合各園所已配置的廚工人力，讓各園所根據幼兒營養需求與園所設備，選擇適合的自製點心，提升餐點自製比率。

從小養成清淡口味 學習品嘗原型食物

教育局局長鄭新輝表示，這不僅是一本食譜，更是對幼兒健康成長的承諾，食譜中收錄一七六道營養豐富、口感多樣的點心食譜，每道點心皆有營養師標註熱量與份量，並經專家審核，排除不恰當的加工食材或烹調模式，讓幼兒從小養成清淡口味並學習品嘗原型食物。

食譜電子書也同步公告於南市學校午餐教育專網（https://lunch.tn.edu.tw/），開放私幼、家長與各界利用，讓所有幼兒都能享用健康、美味、營養的點心。

市立第三幼兒園甘栗香鬆飯團美味可口。（記者洪瑞琴攝）

市立第五幼兒園端出「檸檬香草紙包鮭魚」，大秀廚藝。（記者洪瑞琴攝）

台南市教育局今日發表幼兒園點心食譜。（記者洪瑞琴攝）

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