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    首頁　>　生活

    竹縣旅館開發案 民憂影響石虎棲地

    2025/02/15 05:30

    〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣前鴻福高爾夫球場腹地廢止開發十年後，最近積極轉型要做養生村、產業園區等，其中計畫新開發的「竹科湖畔花園旅館開發案」昨在寶山鄉油田村集會所召開環境影響說明書送審前的地方說明會，吸引不少人到場關心，民眾就開發案高達八十二公頃，可能造成石虎棲地遭阻絕、水源也將被破壞表達關切和不安。

    開發單位盤基建設公司董事蔡典霖、長豐工程顧問有限公司阮姓副總表示，竹科湖畔花園旅館基地七．一公頃，因利用閒置的高球場重為開發，且受限山坡地保育等法令，實際要蓋的兩百間客房、環湖步道等面積只占基地的十八％。

    業者︰生態工法維護

    他們對開發區域和周界調查野生動物的物種，有發現珍稀保育類的東方蜂鷹等九種，也有台灣山鷓鴣等四種應保育物種，但就是沒有拍到石虎，不確定是因季節問題還是山勢所致。但從周邊的相關文獻曾提及，東茂智慧產業園區計畫區內也有拍到石虎出沒，所以未來會特別注重生態工法維護石虎可能的棲地。

    台灣石虎保育協會棲地保育專員陳祺忠昨也到場了解，他受訪說，大隘三鄉這三年來多次拍到有石虎的身影，擔心竹科湖畔花園旅館等五大開發案恐將阻絕石虎棲地的擴散，因為從監測上發現，這個區域算是苗栗石虎要往新竹縣擴散的重要廊道。

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