台中百貨爆炸 竹縣市啟動公安稽查

有鑑台中新光三越發生爆炸，竹市府稽查竹市巨城購物中心美食街。（記者洪美秀攝）

2025/02/15 05:30

〔記者洪美秀、黃美珠／新竹報導〕有鑑台中新光三越爆炸案造成重大傷亡，新竹市府昨由代理市長邱臣遠率市府團隊前往BigCity新竹遠東巨城購物中心四樓美食街，針對消防安全設備、建築物公共安全申報、瓦斯管線安全、逃生避難動線及員工安全教育訓練等項目進行抽查，抽查結果尚符合相關規定。

邱臣遠說，此次稽查重點為消防安全設備檢查，確認現場是否有施工情形，如現場有施工情形，需依法辦理施工中消防防護計畫。公共場所業者應定期檢修消防安全設備，包括美食街區域內設置的瓦斯漏氣自動警報設備、火警自動警報設備、自動撒水設備、滅火器等。

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都發處也針對建築物公共安全申報、防火區劃及燃器設備進行檢查，確認各項申報資料是否完整，並檢查防火區劃內的防火鐵捲門是否正常運作及燃器設備使用環境是否符合規定，經抽查測試尚通過。

新竹瓦斯加強巡查用氣大戶

新竹縣副縣長陳見賢昨會同縣府產發、消防等局處視察竹北遠百店瓦斯系統管線和消防設備，並與新竹瓦斯公司啟動用氣大戶加強巡查，即日起一週內會完成包含竹市巨城購物中心等該公司所供氣的商場表內、外管安全特檢。

竹瓦表示，該公司供氣的場域除竹北遠百、享平方廣場，還包括竹市巨城購物中心、新竹大遠百、大魯閣購物中心，會在一週內完成前述百貨公司和大型賣場的表內、外管安全特檢，掌握各用戶表外管線是否出現鏽蝕、腐蝕，杜絕瓦斯漏氣情況發生。

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