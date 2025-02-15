邱臣遠又出國 缺席棒球經典賽資格賽轉播

新竹市代理市長邱臣遠又要出國，議員批邱無心市政，新竹棒球場啟用遙遙無期。（資料照，記者洪美秀攝）

2025/02/15 05:30

18日出訪新加坡5天 議員批新竹棒球場啟用遙遙無期 無心市政

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市代理市長邱臣遠又要出國了！市府發佈新聞稿稱邱臣遠十八日到廿二日將率市府團隊及青年委員前往新加坡參訪交流，但市府廿一日到廿三日要直播世界棒球經典賽資格賽，邱臣遠將缺席兩場轉播，球迷感嘆新竹棒球場現在只剩雜草。市議員劉崇顯批，高虹安與邱臣遠去年曾承諾，新竹棒球場要力拚今年下半球季開打，但今年職棒賽程仍沒有新竹球場場次，市府除公然跳票，邱臣遠還頻出國，相信市民與球迷無法接受如此行政效率。

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邱︰一天當三天用 持續專心市政

邱臣遠十八日率市府訪團前往新加坡，將就城市治理、青年交流、智慧交通、數位治理、宜居永續等五大面向展開為期五天的市政考察，並與竹市青年發展中心參訪團拜會新加坡大學。邱臣遠強調市府團隊一天當三天用，會持續專心市政認真工作。

代理市長6個月 至少出國5次

據了解，邱臣遠從去年七月廿六日在高虹安被判刑七年四個月後即代理市長，邱代理市長六個多月，連新加坡行程，已至少出國五次，幾乎每個月出國一次。

議員轟除出國 無重要市政可做？

市議員劉彥伶批，市府去年十二強棒球賽未規劃轉播，連冠軍賽都未轉播被罵翻；後續的台灣棒球英雄見面會也慢半拍，還發生人數限制民眾無法入場及教育處長贈送新竹選手郭俊麟嘉義名產等離譜情事。此次市府雖規劃經典賽資格賽轉播，邱臣遠卻再度出國，突顯轉播賽事只是虛應了事，新竹棒球場至今未改善，球場啟用遙遙無期，難掩蓋市府施政無能及無心市政事實。

市議員林盈徹說，邱臣遠除出國，就無重要的市政工作可做？只能看到飛機就開心，找到名目就出國散心？民眾黨的執政無能與市長頻出國的行為，無疑是罷免行動的催化劑。

市議員曾資程說，立法院總預算卡關，竹市補助計畫受影響的層面有多廣、金額有多少？市府至今說不清楚，邱臣遠還能放下市政頻出國，突顯民眾黨寄生公部門傳統，更展現其執政傲慢。

市府工務處強調，因法院裁定現況由台灣省結構技師公會鑑定新竹棒球場的結構安全，在鑑定作業完成前球場不可施工，但至今已過十一個月，市府發文詢問五次，但鑑定結果仍未出爐。

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