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    首頁　>　生活

    苗縣拚健康 工業會捐血壓機相挺

    2025/02/15 05:30

    〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣政府正推動全民健康計畫，鼓勵縣民每日定時量測血壓，苗栗縣工業會昨天捐贈十六台智慧型隧道式血壓機，每台八萬元，價值一百廿八萬元，協助縣府推動健康計畫。這些先進的血壓機能夠自動將量測數據上傳至雲端，方便醫護人員及使用者隨時監控血壓狀況，將放置在苗縣府辦公大樓、警政及消防等單位，供大家使用。

    縣長鍾東錦日前出席苗栗縣工業會舉辦的「金質工業廠商卓越菁英獎表揚活動」時，呼籲企業應善盡社會責任，積極參與公益事務，縣府目前正推動全民健康計畫，鼓勵縣民每日定時量測血壓，苗縣府各單位需要配備更多血壓機，期望企業能踴躍捐贈，為縣民健康盡一份心力。

    苗栗縣工業會理事長黃清譽暨全體理監事及廿五家會員廠商，因而共捐贈十六台智慧型血壓機，昨舉行捐贈儀式，由鍾東錦代表接受，鍾頒發感謝狀感謝廠商慷慨解囊，並與在場議員量測血壓，體驗智慧型血壓機。

    鍾東錦強調定期量測血壓的重要性；他呼籲縣民朋友們，每天固定量血壓，注意身體健康，預防潛在疾病的發生。同時，苗縣府也將持續推動相關健康計畫，與企業及民眾共同打造健康、幸福的苗栗。

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