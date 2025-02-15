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    後龍百變影城文化園區 估7月營運

    百變影城文化園區BOT案，估七月份營運。圖為基地現場。 （苗縣府提供）

    百變影城文化園區BOT案，估七月份營運。圖為基地現場。 （苗縣府提供）

    2025/02/15 05:30

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣政府與民間簽訂促參投資契約推動「百變影城文化園區BOT案」，盼活化閒置多年的後龍鎮大山里佔地八．五頃的遊憩用地，但自二○二一年開始、原定三年完成的開發案延宕，去年甚至遭苗栗縣審計室要求檢討改進。苗栗縣政府文化觀光局表示，目前進度已達八成五，預估七月份可營運，苗縣府也標出協助業者營運的標案。

    「百變影城文化園區BOT案」基地早年為苗縣府闢設的「後龍濱海遊憩區」，一九九六年啟用，後因使用率不高、乏人管理而成為「蚊子館」，閒置迄今。

    受疫情影響延宕 目前進度八成五

    苗縣府文化觀光局表示，該BOT案開發工程於二○二一年開工，不料受疫情影響而缺工，業者申請展延，工程一度停擺，疫情過後已加速趕工，目前全區進度達八成五。

    打造劇組拍攝、民眾遊憩園區

    苗縣府文觀局指出，為了協助業者營運，打造觀光新亮點，已發包標案委託專業團隊協助業者，將利用三年時間，希望讓百變影城打造一處提供劇組拍攝及民眾遊憩的園區。

    去年十月份苗栗縣長鍾東錦曾前往視察，當時業者說明，施工項目包括停車場、遊客服務中心、兒童遊憩探索館、景觀水塔、親子遊憩沙灘、生態池、海盜船跨池橋樑、綠色隧道、影城區三合院、台灣老街、日式街道、露營區等。

    鍾東錦當時表示，地方希望業者能儘速完工，將來百變影城取景拍攝的影片播出後，不但幫助行銷苗栗縣，也可提高後龍的知名度，且新打造的觀光景點將可與通霄鎮白沙屯、竹南鎮龍鳳漁港等連結成海線觀光帶，促進海線地區的觀光產業發展。

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