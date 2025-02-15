賽德克工法施作 南投史努櫻步道重啟

荷戈富士山頂的賽德克族瞭望台，過去是族人守望的制高點。（林保署南投分署提供）

2025/02/15 05:30

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣仁愛鄉荷戈富士山位在春陽村內，設有史努櫻步道，林保署南投分署委託春陽社區發展協會，辦理傳統修繕工法傳承培訓計畫，以賽德克族傳統工法施作生態步道、修繕家屋及瞭望台，生態步道昨日重新啟用。南投分署希望以此為起點，帶動並深化經營能高越嶺國家步道周邊生態旅遊。

傳統修繕工法傳承培訓計畫

位在春陽村的荷戈富士山，因貌似日本富士而得名，海拔一三三七公尺，為讓該座山的史努櫻步道更親近自然、且具賽德克族文化特色，春陽社區發展協會接受林保署南投分署委託，開班培訓賽德克族傳統修繕工法，用於史努櫻步道的修繕，除了步道以生態工法呈現，另外也修繕賽德克族的傳統家屋及瞭望台，這條生態文化步道日前完工，昨日在春陽社區活動中心舉行啟用儀式。

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家屋及穀倉重現族人早期生活

林保署南投分署指出，在史努櫻步道的入口，工班重新整建賽德克傳統建築家屋及穀倉，傳統家屋是以石板、木材、茅草等材料搭建而成，外側有一座穀倉，可堆放存糧，藉由家屋空間的規劃，可了解賽德克族早期生活模式。

另外在山頂還有一座瞭望台，「瞭望台」是賽德克文化不可或缺的代表性建築，利用制高點地理位置優勢，用於防禦與警示，現今用不到警示，但成為族人的精神支柱象徵。

南投分署表示，此次以春陽村為起點，希望逐步帶動並深化經營能高越嶺國家步道周邊生態旅遊，若對賽德克原民文化生態旅遊之旅有興趣，可至臉書粉絲頁「能高山村遊」留言給小編，會有專人聯繫。

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