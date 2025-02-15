欠稅4500萬怕管收 急籌200萬脫身

2025/02/15 05:30

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市一間婚紗公司積欠二○一○年營業稅及罰款共約四千五百萬元，法務部行政執行署桃園分署前天通知公司負責人楊姓男子接受訊問後，準備因「顯有履行義務之可能，故不履行」與「就應供強制執行之財產有隱匿或處分之情事」，將他聲請管收，他才警覺大事不妙，趕忙向親友求援，下午就湊出兩百萬元繳納，餘款則分期繳納。

餘款將分55期繳納

該婚紗公司在桃園區經營超過十年，因漏開統一發票而涉逃漏稅，被財政部北區國稅局桃園分局於二○一五年移送行執署桃園分署執行，卻仍欠繳四千五百萬元，分署調查發現公司負責人楊男在國稅局開始追稅後，以變更負責人、解散公司、另行成立經營相同業務的公司、移轉大額資金至楊男個人帳戶、出售婚紗禮服給第三人等隱匿處分財產的手段，規避納稅的義務。

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桃園分署通知楊男二月十三日到場接受行政執行官訊問，他卻仍矢口否認有隱匿處分財產的行為與意圖，當執行官決定依法聲請管收並暫予留置時，他才同意分期繳納，緊急聯繫前妻與兒子送來兩百萬元現金，作為第一期款項，餘款將分五十五期繳納，也已提供擔保，桃園分署當天傍晚將他釋放。

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