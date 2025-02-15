北橫追櫻 順道遊角板山賞花燈

適逢北部橫貫公路沿線櫻花逐漸綻放，復興區除了在角板山公園設置響應燈區。（復興區公所提供）

2025/02/15 05:30

〔記者黃政嘉／桃園報導〕今年台灣燈會在桃園市舉行，「無限樂園」主燈展演場與第二燈區「光的遊戲場」，在中壢區青埔地區，適逢北部橫貫公路沿線櫻花逐漸綻放，復興區除了在角板山公園設置響應燈區，區公所與市府風景區管理處也推薦遊程，讓民眾除了賞燈，也能走訪北橫各個櫻花景點。

復興區長蘇佐璽昨說，根據風管處「二○二五北橫櫻花漫步地圖」指引，今天至三月十五日在比亞外部落、拉拉山遊客中心、中巴陵櫻木花道、光華櫻花故事林道、上巴陵中心路等處，可欣賞昭和櫻、吉野櫻、千島櫻，二月十七日至三月十日可至上高義古道步道賞紅粉佳人櫻。

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蘇佐璽表示，公所十二日至廿三日在角板山公園展出花燈作品，以「泰雅文化 × 山林自然 × 互動光影」為主題元素，呈現泰雅族原住民部落文史故事，像山豬、拉滿弓箭的勇士等造型燈飾，透過光影藝術打造充滿文化氛圍的夢幻燈區，遊客可先參觀角板山行館園區，順道去新溪口吊橋等景點，晚上再來角板山公園看燈會。

風管處服務推廣課長洪茂崇說，受氣候因素影響，目前拉拉山遊客中心、中巴陵櫻木花道等地的昭和櫻，多數仍含苞待放，開花零星，預估花期會延後，盛開期落在三月，而角板山行館的山櫻花則近尾聲。

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