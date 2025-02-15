為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    桃園魯冰花海12公頃 228連假迎賓

    今年的魯冰花季活動，將於228連假展開。（記者謝武雄攝）

    今年的魯冰花季活動，將於228連假展開。（記者謝武雄攝）

    2025/02/15 05:30

    〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市龍潭區大北坑是全國最早種植魯冰花的地方，花謝後成花肥滋養茶樹，被視為「客家母親花」，市府連年舉辦魯冰花季，今年種植面積達十二公頃，邀請民眾二月廿八日至三月七日來迎春賞花，感受「大龍門觀光廊帶」明媚風光，體驗客家庄的人文風情。

    規劃6條主題小旅行 漫遊周邊景點

    市府客家事務局長范姜泰基昨天表示，魯冰花花期二到三週，陸續開花中，預計月底全面盛開，客家局推出六條魯冰花主題小旅行，漫遊金黃花海、走讀茶園與茶廠，詳情可上「二○二五魯冰花季」網站（https：//hakkadata.tycg.gov.tw/20076/）、「魯冰花季─客庄生活．美學．文化復興事」臉書粉絲專頁（https：//tinyurl.com/2yongq7r）查詢。

    范姜泰基說，今年魯冰花季賞花範圍涵蓋大北坑、三洽水社區及台灣客家茶文化館，並規劃客家茶席品茗、粢粑手作、採茶、客家槌染、茶館探險闖關等體驗活動。

    栽種面積從10公頃 增至12公頃

    市長張善政昨於市府綜合會議廳宣傳魯冰花季時表示，客家文學大師鍾肇政著作經典小說「魯冰花」，刻劃出客家人勤奮樸實精神，也讓魯冰花成為客家文化的重要意象，魯冰花季每年都受到廣大市民與遊客歡迎，今年將客家茶文化館周邊納入，魯冰花栽種面積由十公頃增至十二公頃，打造更壯觀的花海，市府也結合「小龍年遊大龍門」旅遊品牌，於龍潭區規劃五大主題園區與六條特色遊程，讓遊客感受客家茶鄉的獨特魅力。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播