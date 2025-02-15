桃園魯冰花海12公頃 228連假迎賓

今年的魯冰花季活動，將於228連假展開。（記者謝武雄攝）

2025/02/15 05:30

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市龍潭區大北坑是全國最早種植魯冰花的地方，花謝後成花肥滋養茶樹，被視為「客家母親花」，市府連年舉辦魯冰花季，今年種植面積達十二公頃，邀請民眾二月廿八日至三月七日來迎春賞花，感受「大龍門觀光廊帶」明媚風光，體驗客家庄的人文風情。

規劃6條主題小旅行 漫遊周邊景點

市府客家事務局長范姜泰基昨天表示，魯冰花花期二到三週，陸續開花中，預計月底全面盛開，客家局推出六條魯冰花主題小旅行，漫遊金黃花海、走讀茶園與茶廠，詳情可上「二○二五魯冰花季」網站（https：//hakkadata.tycg.gov.tw/20076/）、「魯冰花季─客庄生活．美學．文化復興事」臉書粉絲專頁（https：//tinyurl.com/2yongq7r）查詢。

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范姜泰基說，今年魯冰花季賞花範圍涵蓋大北坑、三洽水社區及台灣客家茶文化館，並規劃客家茶席品茗、粢粑手作、採茶、客家槌染、茶館探險闖關等體驗活動。

栽種面積從10公頃 增至12公頃

市長張善政昨於市府綜合會議廳宣傳魯冰花季時表示，客家文學大師鍾肇政著作經典小說「魯冰花」，刻劃出客家人勤奮樸實精神，也讓魯冰花成為客家文化的重要意象，魯冰花季每年都受到廣大市民與遊客歡迎，今年將客家茶文化館周邊納入，魯冰花栽種面積由十公頃增至十二公頃，打造更壯觀的花海，市府也結合「小龍年遊大龍門」旅遊品牌，於龍潭區規劃五大主題園區與六條特色遊程，讓遊客感受客家茶鄉的獨特魅力。

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