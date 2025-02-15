多未查到嚴重缺失 浪費行政資源

2025/02/15 05:30

〔記者蔡思培／台北報導〕全台大罷免行動進行中，不過近來卻傳出部分參與台北市罷免連署的店家遭有心人士惡意檢舉消防、衛生、環保問題，台北市政府各局處獲報後陸續稽查，卻多未發現嚴重缺失，造成行政資源浪費。市府局處指，若收到不明確、非理性檢舉，不一定會派員稽查；負責一九九九業務的台北市研考會也會透過實聯制避免濫用檢舉，也會針對不實或無具體內容的陳情保留是否處理權利。

鳥咖啡近來遭檢舉消防安檢不合格、未申請室內變更、人員未戴口罩等多項缺失。但建管處人員到場勘查未發現施工跡象；消防局也僅發現照明設備稍有狀況，將指導業者更換。衛生局到場確認該業別其實不需要全時段戴口罩，但發現店家無法提供工作人員健康檢查報告，已要求限期改善。另外，店家雖遭檢舉垃圾與廚餘未按規範處理，但環保局到場也未發現問題。

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雁域文化中心也遭檢舉有消防、衛生等問題，然而檢舉函中僅提到「有放違規產品」，衛生局認為檢舉內容不夠具體未派員稽查；消防局基於公安到場檢查，也發現合格無缺失。衛生局指，平時除例行稽查，若收到檢舉也會處理，但若檢舉內容過於空泛衛生局也無法稽查。

研考會：實聯制避免濫用檢舉

研考會指，收到民眾陳情時，會依類別派送至權責機關，為避免少數民眾濫用資源非理性陳情，一九九九也有實聯制，陳情人要提供真實姓名及電話，若所留電話與來電顯示號碼不符或未顯示，話務人員也會再撥打確認；若同位民眾同一天重複陳情相同案件，立案後仍反覆進線者將暫停提供服務。「台北市政府及所屬各機關處理人民陳情案件注意事項」也規範，針對重複、不實或無具體內容的陳情，簽報機關首長核可後不予處理。

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