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    收罷免連署書 松信選區店家遭惡意檢舉

    三橋號書局表示，決定協助收取連署書就預想到會被不同立場的人士惡意檢舉，不會因為被檢舉就打退堂鼓。（記者甘孟霖攝）

    三橋號書局表示，決定協助收取連署書就預想到會被不同立場的人士惡意檢舉，不會因為被檢舉就打退堂鼓。（記者甘孟霖攝）

    2025/02/15 05:30

    傳不明人士向多個局處檢舉 未使用油卻被指「廢油處理不當」 業者指不會退縮

    〔記者甘孟霖／台北報導〕全台大罷免行動如火如荼進行中，許多熱心店家也投入作為收取連署書站點，不過近期卻傳出，台北市立委第七選區（松山、信義）有數間店家遭到查水表，有不明人士密集向台北市政府多個局處進行檢舉，且內容胡亂指控，如店家營業未使用油卻被指「廢油處理不當」、消防安檢也未查到違規等。業者對此不堪其擾，批評根本是惡意檢舉奧步，也表達不會因此而退縮，反而更堅定罷免決心。民進黨台北市議員許淑華也批評，面對罷免應該直面民意，不認同這樣施壓小市民的行為。

    內容胡亂指控 議員批施壓小市民

    記者實際走訪遭檢舉店家，業者如常營業，也持續收取連署書，未見因被檢舉而收手，遭檢舉店家之一的三橋號書局賴老闆表示，決定協助收取連署書就預想到會被不同立場的人士惡意檢舉，對於各單位稽查的公務員都予以尊重，也不會因為被檢舉就打退堂鼓。他認為這應該不是一般民眾檢舉，也批評這種手段骯髒又擾民，小人動作讓人相當反感，這跟共產國家有何不同？

    情節輕微 衛生、安檢未發現違規

    另家收取連署書的雁域文化中心老闆林靖雁說，近日陸續有單位來進行衛生、消防安檢等稽查，這些當然都是必須注意的地方；不過，他們被檢舉的項目之一是「廢棄食用油處理不當」，但店家提供的餐點只有飲料，根本沒有使用油，顯然遭到惡意檢舉。此外，因該店位於廣慈社宅，日前也因在門口張貼罷免文宣，受到房東台北市都市發展局的關切，建議拿掉。他認為，目前台灣已在危機關頭，他們有必要挺身而出，會堅定做該做的事情，持續收取連署書；不過他也坦言，會擔心之後持續被找麻煩。

    第七選區罷免團體「剷除黑芯」表示，店家日前被稽查當下有立刻向團體回報，團體也派人到場了解，他們理解公務人員平常的辛苦，除例行稽查外還要分神來對特定店家稽查，期望政治力不要增加一線官員的工作量。

    許淑華說，日前有接獲店家來向她陳情，經過她側面了解，檢舉人一次向許多單位投訴，這不像是不熟悉政府運作的一般民眾操作，顯然是有人在背後惡意檢舉、騷擾，由於情節幾乎都很輕微，連市府官員也認為可能是惡意檢舉。

    她說，店家敢公開掛出罷免旗幟，本就不害怕施壓，這樣惡意檢舉的行為並不會影響民眾罷免決心，面對公民行動應該予以尊重，而非透過這類查水表，讓罷團心生恐懼的方式來威脅，她認為這相當卑劣，也讓官員們疲於奔命，呼籲公開對話，不希望有心人士用任何方式來模糊焦點。

    即使被惡意檢舉，雁域文化中心仍堅持擺出連署書，並於門口張貼罷免文宣。（記者甘孟霖攝）

    即使被惡意檢舉，雁域文化中心仍堅持擺出連署書，並於門口張貼罷免文宣。（記者甘孟霖攝）

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