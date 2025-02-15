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    流感公費抗病毒藥物 擴大使用至3月中

    骨科名醫、中正脊椎骨科醫院院長吳明峯因流感併發心肌梗塞，不幸於12日深夜離世，享壽62歲。（擷取自中正脊椎骨科醫院網站）

    骨科名醫、中正脊椎骨科醫院院長吳明峯因流感併發心肌梗塞，不幸於12日深夜離世，享壽62歲。（擷取自中正脊椎骨科醫院網站）

    2025/02/15 05:30

    〔記者邱芷柔、許麗娟／綜合報導〕流感疫情創下近十年同期新高，甚至有不少名人因此殞落，包括骨科名醫吳明峯，衛福部疾病管制署昨公布，公費流感抗病毒藥劑擴大用藥措施，延長至今年三月十五日，適用「有類流感症狀，且家人／同事／同班同學有類流感發病者」，以把握用藥時機。專家也示警，流感疫情恐有第二波流行，加上新冠疫情也蠢蠢欲動，呼籲民眾流感與新冠疫苗應儘快接種，以防病毒雙重夾擊。

    疾管署副署長曾淑慧表示，流感疫情仍在高峰，重症通報與死亡數雙創近十年新高，預估疫情將延續至三月。目前抗病毒藥物儲備約二百萬人份，每週用量最高為三萬至四萬人份，供應無虞，但抗病毒藥物屬抗生素，應避免過度使用，因此公費用藥措施暫定展延至三月十五日，後續視疫情調整。

    感染科權威、台大醫院小兒感染科主治醫師黃立民指出，流感過去半年主要流行Ａ型H1N1，推估後續會轉為Ｂ型流感或Ａ型H3N2，預計至六月後才會趨緩，加上國外已發現新的新冠變異株取代目前主流株，預估一、二個月後恐同時爆發流感與新冠，呼籲民眾盡快接種疫苗，降低感染風險。

    骨科名醫吳明峯 罹流感病逝

    昨也傳出震驚醫界的不幸消息，高雄中正脊椎骨科醫院院長吳明峯，因流行性感冒併發心肌梗塞，十二日不幸病逝，享壽六十二歲。吳明峯為台灣骨科名醫，過去在高雄民生醫院任職時，曾創下單次看診七百名病患的紀錄，消息傳出後不少人在社群媒體上緬懷、哀悼。

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