蘆洲國小校長：傑出校友林榮三 回饋社會典範

新北市蘆洲國小榮三堂昨舉行揭牌儀式，財團法人林榮三文化公益基金會董事長林鴻聯（左二）、蘆洲國小校長陳明利（左一）、董事林鴻邦（右二）、董事林鴻堯（右一）共同揭牌。（記者陳奕全攝）

2025/02/15 05:30

〔記者凌美雪／台北報導〕林榮三文化公益基金會連三年捐助百年蘆洲國小環境優化，原活動中心兼禮堂老舊空間升級改造工程去年底完工，在校長陳明利支持下，校務會議通過禮堂取名為「榮三堂」，昨天舉辦揭牌儀式。林榮三的長子也是林榮三文化公益基金會董事長林鴻聯表示，期盼藉此讓父親回饋社會的精神延續下去。

林榮三是蘆洲國小一九五二年畢業的第七屆畢業生，林鴻聯表示，蘆洲是父親從小成長的地方，他們兄弟三人從小聽父親講蘆洲國小，可見父親對學校的感情是一輩子的事，「對我們來講也是一輩子的事」。林鴻聯回憶父親生前做事原則是踏實，「他認為捐贈最重要的是能永遠維持、保護下來，不是錢的問題，而是在過程裡可以感受到大家留下來的善意，也感謝校方讓榮三堂未來可以在非常好的照顧下延續下去。」林鴻聯允諾，未來會持續貢獻，讓父親的精神可以傳承下去。

請繼續往下閱讀...

陳明利校長表示，榮三堂是全校每年舉行畢業典禮以及各種大型活動使用的場地，學校也會向全校師生講述籌建榮三堂的過程及背後的用心，「林創辦人的精神是熱心公益、關懷弱勢，可以說是企業家回饋社會最佳典範。」

百年老校 因基金會協助再現風華

透過基金會的協助，學校環境設備獲得改善，讓蘆洲國小這個百年老校再現風華，提供學校老師跟小朋友高品質且溫馨舒適的學習空間。陳明利認為，五樓大禮堂命名為榮三堂，不但彰顯傑出校友林榮三對國家及母校的貢獻與回饋，透過揭牌儀式，也傳承他克勤克儉以及飲水思源的精神跟美德。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法