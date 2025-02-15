清大停修率增至3成 籲教部調查

數理相關課程上課情形。（成大提供）

2025/02/15 05:30

已有首屆學生成績相關數據 可做政策調整參考

〔記者林曉雲、楊綿傑／台北報導〕台大電資核心課程演算法爆停修比例創新高，清華大學、陽明交通大學及成功大學狀況不一，清大上學期演算法停修比率從去年二成增加至約三成，呼籲教育部展開嚴謹的調查，但成大表示，一○八課綱學生表現優於舊課綱學生。

請繼續往下閱讀...

清華大學資工系教授許健平指出，確實感受到學生表現略有下滑，不能排除新課綱是其因素，目前已有首屆學生成績相關數據，呼籲教育部可對此進行更嚴謹調查研究，以做後續政策調整參考。

陽明交大教務長陳永昇則表示，有老師認為新課綱學生的數理能力下降，但資工系演算法概論課程停修率，過去五年為六．九％、八．八％、八．六％、七．二％、七．五％，不及格比率為三．五％、四．六％、三．一％、四．三％、一．二％，看不出來一○八課綱實施前後有很大差別。

成大：新課綱學生表現優

成大分析理工重要科目如微積分、物理、線性代數的成績，教務長沈聖智表示，理學院及電資學院新課綱生拿高分比例，顯著高於舊課綱生，不及格率也低於舊課綱生；但工學院新課綱生拿高分比例雖高於舊課綱生，但不及格比率也高，出現兩極化M型成績，推測是因近年多元入學政策，使學生在不同領域表現更突出。

學生：不適應老師教法停修

曾停修的學生坦言，因學習表現不佳，怕無法通過影響學期總成績排名，也有因不適應老師的教學方式而停修，下學年再選其他教授開的課；而跨學系修課學生或認為課程太難，或認為與興趣或就業目標不符。

國教署研判與新課綱無關

教育部國教署組長黃瀞儀表示，新課綱強調適性發展，對自然科學有興趣者，除必修十二學分外，還可選修最多卅二學分加深加廣課程，培養跨領域統整與實作能力；而依二○二二年PISA評量結果，數學、科學及閱讀表現均優於OECD平均，證明學力不僅未下降，反更能運用探究能力及批判思考，以具備應對全球化挑戰所需的多元能力，與國際教育趨勢深度接軌，故研判大三演算法停修人數增加應與新課綱無關。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法