台大電資學院學生停修演算法 增至13％

演算法是台大電資學院的核心課程，台大講座教授張耀文發出警語，修習演算法的學生有不少人因為程度跟不上而停修，停修比率近3年從3％增至13％。 （張耀文提供）

2025/02/15 05:30

教授張耀文懷疑一○八課綱弱化學生

〔記者林曉雲、楊綿傑／台北報導〕台灣大學電資學院核心課程之一演算法，授課老師、台大講座教授張耀文昨日發出警語表示，學生停修比率近三年從三％增至十三％，大大震撼老師們。因演算法是大三必修課，大三學生恰是一○八課綱首屆學生，大一時的微積分成績平均普遍弱化，質疑是一○八課綱造成基礎學科能力不穩，又再進一步弱化專業科目學習。

教部：應與疫情、世代差異有關

不過，自台大電機系借調的教育部政次葉丙成不以為然，他表示，美國柏克萊大學校長、美國加州大學聖地牙哥分校（UCSD）校長都跟他說，他們學校也有同樣情況，而他們認為是受到COVID-19疫情搞亂學生在高中的學習，另也跟世代差異有關係。

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張耀文表示，一○八課綱首屆台大大一新生的微積分成績平均弱化，台大電資學院微積分成績降低約九％至十四％，其他多個學院降幅更大，修課學生超過二千人，歷屆皆採聯合命題和考試，具統計意義，而首屆學生現已升上大三，專業成績亦受關注，連同微積分等基礎科目，可作為觀察一○八課綱對大學生的部分基礎和專業科目學習的影響。

電資學院核心課 人工智慧必修

張耀文說明，演算法為「人工智慧」、晶片之母「電子設計自動化」等眾多領域的核心專業課程，多個頂尖大學電資學院列為大三的核心必修，學習演算法對產業發展和國家競爭力具重要性。台大電機系演算法上學期有一六○人修課，其中廿人停修，創下歷史新高，和兩年前大一微積分成績滑落，顯示的問題具一致性，而近三年來上學期演算法停修比率由一一一學年三％、一一二學年六％，暴增至一一三學年十三％。

張耀文指出，學生在期末考前可線上提出停修，但必修課須重修過關才能畢業，常造成修業時間拉長，延後畢業時間，造成教育資源的負擔和產業人力的減少，對國家社會發展不利；而停修比率遽增，認為除了一○八課綱造成基礎學科能力不穩後，是否進一步弱化專業科目學習外，停修條件放寬、學生心態改變（如成績未達預期就停修）等皆值得深究，期盡快找出解方。

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