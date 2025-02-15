6都機車族 至少可行駛2個車道

交通部昨日召開「六都道路交通安全座談會」，部長陳世凱（右）表示將與各縣市一起努力降低交通事故。（記者叢昌瑾攝）

2025/02/15 05:30

〔記者吳亮儀／台北報導〕交通部長陳世凱昨邀請六都交通局局長針對道路交通安全座談，達成推動機車至少可行駛二個車道、推動路口停止線與行穿線淨距修正為二到三公尺等六大共識。陳世凱表示，道路安全改善非一蹴可幾，未來也會邀請六都外的交通首長座談，拚各縣市形成共識、一起落實交通安全改善。

續邀其他縣市交通首長座談

陳世凱指出，會議中達成六大共識，首先是「永續提升人行安全計畫」確定以路口行人安全設施改善、減少路側障礙物、人行道改善長度及校園周邊暨行車安全道路等四項工作，作為今年重點績效指標。

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第二，針對道路交通標誌標線號誌設置參考指引十八種交叉路口情境，交通部將加強辦理教育訓練，六都交通首長皆同意優先將重要路口或是易肇事路口納入辦理地點。

第三，縣市檢視道路安全及運行效率，推動「機車至少可行駛二個車道」，兼顧機車行車路權和安全。

第四，推動路口停止線和行人穿越線淨距離修正為二到三公尺，另就既有道路，將以淨距離未達一公尺的路口優先改善。

照明不佳路口 年底提出改善計畫

第五，強化路口行人穿越照明，對於照明不佳的路口要在年底提出改善計畫，另外也參考公路局辦理路口改善為白光的試辦計畫。

第六則是要直轄市配合協助交通部推動汽車隔熱紙透光率改善，提升助益行車和行人安全。

兩段式左轉 地方政府可因地制宜

其中較特別的是，「機車至少可行駛二個車道」是罕見地改善機車族路權的作法，後續也會牽涉機車是否得兩段式左轉。陳世凱說，不同民眾的感受不一樣，不同路口也有不一樣的感覺，他自己認為兩段式左轉會比較放心，但有些民眾認為不需要兩段式左轉，因此部分路口雖然有設置兩段式左轉，但並非強制，而是讓民眾自行選擇，且地方政府須就每個路口作法因地制宜。

陳世凱表示，六大共識希望可以在二到三年間完成，他也指出，韓國歷經卅年、日本更歷時五十年才達成目前的道安環境，我國在去年度推動多項道安政策，且地方政府皆落實執行，去年一月到十一月交通事故死亡人數的趨勢確有下降，未來還會持續由中央及地方共同努力降低交通事故。

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