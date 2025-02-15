（高雄）14家百貨美食街 瓦斯、消安巡檢

2025/02/15 05:30

〔記者葛祐豪／高雄報導〕台中新光三越氣爆造成四死悲劇，市府昨天啟動十四家百貨公司美食街公安大巡檢，初步發現新光三越三多店的管制閘門妨礙逃生動線，已要求業者改善，其餘的消防測試則都正常。

新光三越三多店 管制閘門妨礙逃生

前天台中新光三越氣爆後，高市消防局先針對全市十家百貨進行安檢，發現一些小缺失，包括管線閥門開關鬆脫，逃生通道雜物阻塞，都已開立行政指導單，要求立即改善。

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市府昨天再度大陣仗聯合稽查，會同欣高瓦斯及建築師公會，針對十四家百貨公司美食街進行聯合檢查，首站來到新光三越三多店。

工務局長楊欽富指出，今年一月局已針對全市六十家百貨、賣場、KTV，進行聯合稽查，其中五十六合格，另四家不合格已改善；昨天重點是逃生空間與消防安全，尤其瓦斯管線是否漏氣、逃生梯間是否堆積雜物，對於缺失業者若未改善，可裁處六至卅萬元罰金，罰到改善為止。

消防局長王志平說明，昨天針對百貨公司美食街的瓦斯管線深入檢查，包括瓦斯洩漏探測器要連線百貨中控室，每個櫃位也要設置瓦斯管線遮斷器，同樣要連線百貨中控室；他強調，百貨公司每年需定期檢查一次以上，也要做消防申報。

經初步檢查，率隊的高雄市副市長羅達生表示，發現新光三越三多店的管制閘門妨礙逃生動線，已要求業者改善，至於消防測試、消防閥啟動都正常；他也呼籲百貨業者在整修前，一定要按規定先通報。

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