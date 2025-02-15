（高雄）老人免費裝假牙 3/1起限額開辦

2025/02/15 05:30

〔記者許麗娟／高雄報導〕今年度高雄市老人免費裝假牙，將自三月一日起至六月卅日止受理申請，衛生局表示，去年高雄市老人免費裝假牙計畫共補助二千一百四十七人，今年也將持續補助，協助長輩能享受咀嚼食物的樂趣。

去年補助2千多人 今年申請至6月底

老人免費裝假牙條件分為一般老人與中低收老人，一般老人為一九六○年十二月卅一日（含）前出生，二○一○年十一月廿六日（含）前曾設籍原高雄縣市，且計畫開辦期間仍在籍高雄市者，須經排富及指定篩檢機構篩檢為「全口剩餘有效牙齒兩顆內」，取得證明後始可補助裝置上下顎全口活動假牙。

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排富、須至指定地點口腔篩檢

具中低收證明的老人及一九七○年十二月卅一日（含）前出生之五十五歲以上原住民，則可補助裝置上下顎全口活動假牙、部分活動假牙及假牙維修費每年最高六千六百元等。

老人免費裝假牙篩檢地點即日起可至高雄市衛生局假牙專區（https：//gov.tw/Ceq）查詢，前往篩檢前，請先洽篩檢單位查詢篩檢時間；另為服務偏遠地區長輩，前鎮區、茂林區、桃源區、那瑪夏區、六龜區、甲仙區、田寮區、永安區、杉林區、湖內區、茄萣區、內門區、彌陀區、大樹區、路竹區等十五區衛生所將提供設站篩檢場次供長輩檢查。

中低收 還補助假牙維修費

衛生局提醒，假牙申請補助名額有限、經費用罄即截止，建議攜帶「身分證、印章、健保卡」儘早至衛生局指定地點進行口腔篩檢，審查通過者，衛生局將寄裝置假牙證明書給長輩，裝置地點可由特約院所名冊中任選，請長輩儘早於三個月內完成裝置。

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