《屏東》潮州鎮239停車格 2/17啟動收費

潮州鎮內停車格預計二月十七日起全面收費。（記者陳彥廷攝）

2025/02/15 05:30

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣潮州鎮因火車站及八十八號快速公路匯聚，是南屏東交通樞紐，但鎮內停車格因未收費，長期下來部分熱點區塊因居民免費停車，難以周轉，屏縣府在鎮內第一立體停車場啟用後，預計二月十七日啟動收費 ，提升周轉率。

「交通門面結果都是同一批車」，李姓居民質疑，潮州雖然可以免費路邊停車處很多，但車站周遭需求本來就大，不收費就是淪為部分人士長期免費停車場，且使用者本來就該要付費，刺激車輛來去，也才是一個城鎮車站門面該有的樣貌。

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屏東縣政府指出，潮州在鎮內建基圓環改善後，事故數量大幅減少，為持續精進人本交通環境，減少路邊違停本來就是很重要的一環，收費增進周轉率就是其中重要因素，末來清水南路（華興至中山路）、榮吉街（民治至榮田路）、中山八巷（育英至榮田路）、南進路（中山至長興路）的路邊停車格將計時收費，民治路（新生至榮吉路）、華興路（南進至清水南路）路邊停車格及福星路大型路外停車場將計次收費。

屏縣府指出，全鎮將有多達二三九格停車格收費，計時收費每小時小型車二十元、大型車四十元；計次收費者每次小型車三十元、大型車六十元，將從二月十七日開始，每天上午八時開始計費至晚間十時。

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