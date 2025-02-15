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    《屏東》高鐵屏東特區道路 地方盼拓寬至60米

    高鐵屏東特區二號道路拓寬公聽會在屏東市公所舉行。（記者葉永騫攝）

    高鐵屏東特區二號道路拓寬公聽會在屏東市公所舉行。（記者葉永騫攝）

    2025/02/15 05:30

    縣府公聽會擬拓寬至40米 里長擔心交通量大增不敷所需

    〔記者葉永騫／屏東報導〕高鐵屏東特區二號道路拓寬工程昨天在屏東市公所舉行首場公聽會，該路段北起堤防路與屏四十二線路口、南接台一線，寬四十米。地方民眾認為，高鐵屏東特區未來有國際棒球場、屏東科學園區、屏東科技產業園區、屏科實小等，交通將愈來愈繁忙，尤其南接台一線，希望道路能再拓寬到六十米，地方排水也要做好，才能避免淹水。

    特區二號道路即目前的堤防路

    高鐵屏東特區二號道路就是現在的堤防路，往南通往高屏大橋，連接屏一八九縣道到屏東科技產業園區，往北連接屏東機場通往九如鄉，是高鐵屏東特區主要道路之一，目前是二十米寬雙線道，因應未來高鐵屏東特區交通狀況，縣府計畫拓寬一倍到四十米，長度一八九二公尺。

    地方提醒也要注意排水問題

    屏東市長安里長王基地、前進里長王泰益等人認為，高鐵屏東特區完成後，將吸引更多人來屏東，國際棒球場、科學園區、屏科實小等特區對外交通量都很大，也是屏東門面，未來潛力可期，希望道路應該拓寬到六十米，才有利於將來國道、快速道路延伸到特區，強力要求道路再拓寬，並建議鐵道應該拉高到四米以上，一併解決長安里貓洞交通問題，地方排水問題也要注意，不要工程做好卻造成地方大淹水。

    縣府考量土地徵收 設計40米寬

    縣府表示，這次拓寬工程考量當地交通和道路連接問題，不能只把一段道路拓寬，其他連接道路卻沒有拓寬，且要考量徵收土地情況，以目前設計寬度四十米，徵收到私有土地六十八筆、公有土地五十六筆，面積則是私有土地約二成，公有六成五，其餘為未登錄土地，徵收影響程度不大。

    對於高鐵屏東特區國際棒球場的人潮輸運，主要交通工具為鐵道運輸，以高鐵、台鐵運輸為主，不鼓勵民眾使用平面道路，地區排水問題工程上會一併考量。

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