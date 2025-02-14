（屏東）屏南社大課程熱門 排隊搶報名

恆春半島另類排隊「名店」，屏南社大課程報名，第一天一早就湧入人潮。（記者蔡宗憲攝）

2025/02/14 05:30

瑜伽課最受歡迎 多個班級1小時內就額滿

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春鎮內一大早出現另類排隊人潮，在早晨的街道上相當顯眼，但不是為了美食或限量商品，卻是為了爭排報名屏南社區大學的熱門課程，短短不到一小時內即有多個班級課程已經額滿，其中以瑜伽課最受歡迎第一個額滿，排隊景象成為恆春特殊景觀。

民眾好奇問 排什麼免費好康？

屏南社大今年第一學期昨天上午八時四十五起開始受理報名，但一早已有許多民眾在辦公室門口排隊，社大也搭設遮雨棚供民眾休息，現場報名狀況踴躍，開放不到一小時內即有多個班級額滿，許多路過民眾甚至好奇「在排什麼免費好康嗎？」

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解說員、園藝、木工課 報名踴躍

「因為課程超值且含金量高！」屏南區社區大學王怡萱校長表示，除了當地傳統強項「解說員班」，今年最快額滿的冠軍是「瑜伽課」，其他「園藝水泥手作」、「原木世界手作木工班」、「編編藝術」、「勾針藝術」也都很快額滿，看的出恆春半島民眾對於下班後進修學習踴躍。

辦學特優 設6分班開260門課

屏南社大副校長張順興說明，邁入辦學第十九年的屏南社大，已在屏南十七鄉鎮中設立六鄉鎮分班以及十多個學習點，每年度開設兩期課程，平均開設二百六十門班別，課程類別含括「公民意識」、「文化特色」、｢「生活專業」、「健康永續」及「社區營造」等，每學期報名人數踴躍，以恆春校本部為例，往往報名首日就有排隊人潮，希望能夠順利參加心有所屬的課程。

王怡萱指出，屏南社大自二○○七年辦學以來頗獲好評，尤其近五年來在屏縣府以及中央的社大辦學評鑑中皆獲辦學「特優」肯定；每學期所有課程資訊皆可在屏南社大官網及屏南社大臉書中進行查詢，各熱門學習課程多在開放報名一週內即額滿，社大團隊請有意願參與學習的學員務必提早報名，以免向隅。

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