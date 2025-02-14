台東明年辦博覽會 融入慢經濟

2025/02/14 05:30

強化南島文化、台東藍特色

〔記者劉人瑋／台東報導〕台東縣長饒慶鈴正式宣布籌備「台東博覽會」，將近年「慢經濟」、「南島文化」和「台東藍」概念產出活動，以明年一整年展出成果，又包含了台東意象的人、事，如「一百個台東人」與舊台東展。文化處強調，非主張饒任內的「成果展」，因此揉入民間成果，且非僅有城、鄉展才命名為「台東博覽會」。

有舊台東展、遊程、名物介紹

主管會議中，由縣長饒慶鈴、玩美文創連國輝總監先後進行講演，各部門也藉會議交流與協作。文化處舉例，建設處會在展館製作舊台東街道模型，而文化處文資科將進行文獻統整並發起「舊台東散策」之類的小旅行，帶著遊客走訪舊市區、介紹以往台東發展與當地著名食物，各部門發揮所長、合力辦活動。

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縣長饒慶鈴強調，台東自然環境資源獨特、擁有多元且深厚的文化底蘊，博覽會將發揮這些資源、推動永續發展、展示創新實力，期望各局處深入了解博覽會的整體規劃與發展方向，提升國際能見度、塑造一個具影響力的台東品牌。

全年活動多 重點在7至9月

文化處解釋，博覽會將以「慢經濟」、「南島文化」和「台東藍」為核心，結合台東地理環境、文化特色與產業發展，融合SDGs理念展示台東獨特的文化背景與自然資源，並積極結合民間參與計畫、品牌授權等多元項目，通過官方和民間的跨界合作，加強台東產業、文化與國際之間的連結，活動將由各局處提案，展期為明年整年，大大小小活動眾多，重點場次在明年七至九月旅遊旺季，期更多人看見台東。

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