為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    新北府中廣場音樂派對 週末陪情人過節

    2025/02/14 05:30

    〔記者羅國嘉／新北報導〕今天是西洋情人節，新北市青年局將於十五、十六日的下午四點到晚上九點，在板橋府中廣場舉辦「府中戀舞宮 Fuzhong Dancing Palace」，活動免費開放，將帶來音樂盛宴，並設置拍貼機、飛鏢機、啤酒車等攤位，安排速寫藝術家、夜拍攝影師到場，為民眾留下甜蜜回憶。

    青年局長邱兆梅指出，活動以「LOVE中．樂府中」為主題，打造情人節系列活動，十五日、十六日登場的「府中戀舞宮」，結合DJ秀、樂團演出及搖擺舞、踢踏舞，另安排木偶劇團與「民生電氣」獻上愛情喜劇派對「偶愛你或偶不愛你」。

    此外，現場設置拍貼機、飛鏢機、啤酒車及各式攤位，還有超大型扭蛋機，民眾憑合作店家或是派對攤位消費滿額發票可進行扭蛋，有機會贏得大獎。

    邱兆梅表示，廿三日、三月八日的「朋友++」以「Speed dating」（快速約會）的方式認識新朋友，在國定古蹟林本源園邸一起解謎闖關，調製香氛或體驗茶席；三月八日、九日的「一府二路散散步」，由「民生電氣」聯手漫才團體與布袋戲大師設計，規劃兩條小旅行路線，分別是「府中求愛路線」和「湳雅夜市大進擊」，最後回到市府卅二樓景觀瞭望台，來場高空派對。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播