新北府中廣場音樂派對 週末陪情人過節

2025/02/14 05:30

〔記者羅國嘉／新北報導〕今天是西洋情人節，新北市青年局將於十五、十六日的下午四點到晚上九點，在板橋府中廣場舉辦「府中戀舞宮 Fuzhong Dancing Palace」，活動免費開放，將帶來音樂盛宴，並設置拍貼機、飛鏢機、啤酒車等攤位，安排速寫藝術家、夜拍攝影師到場，為民眾留下甜蜜回憶。

青年局長邱兆梅指出，活動以「LOVE中．樂府中」為主題，打造情人節系列活動，十五日、十六日登場的「府中戀舞宮」，結合DJ秀、樂團演出及搖擺舞、踢踏舞，另安排木偶劇團與「民生電氣」獻上愛情喜劇派對「偶愛你或偶不愛你」。

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此外，現場設置拍貼機、飛鏢機、啤酒車及各式攤位，還有超大型扭蛋機，民眾憑合作店家或是派對攤位消費滿額發票可進行扭蛋，有機會贏得大獎。

邱兆梅表示，廿三日、三月八日的「朋友++」以「Speed dating」（快速約會）的方式認識新朋友，在國定古蹟林本源園邸一起解謎闖關，調製香氛或體驗茶席；三月八日、九日的「一府二路散散步」，由「民生電氣」聯手漫才團體與布袋戲大師設計，規劃兩條小旅行路線，分別是「府中求愛路線」和「湳雅夜市大進擊」，最後回到市府卅二樓景觀瞭望台，來場高空派對。

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