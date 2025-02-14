新北職場性騷去年申訴78案 雇主未糾正佔6成

2025/02/14 05:30

〔記者賴筱桐／新北報導〕性別平等意識抬頭，近年「ME TOO」運動鼓勵更多受害者勇敢站出來。新北市勞工局統計，二○二四年職場性騷擾總計受理七十八件申訴案，其中有四十七件為雇主未善盡性騷擾防治義務，占整體比例約六成，另卅一件屬於修法後新增的申訴類型，包括性騷擾行為人是最高負責人、不服雇主做的調查或懲戒結果等。

31件屬修法後新增申訴類型

勞工局長陳瑞嘉表示，去年曾發生勞工遭襲胸後向單位主管反映，但該主管以「應該不是故意的」草率回應，威脅受害者不得向上級長官呈報，受害勞工忍無可忍報警處理，雇主才啟動調查，並調動加害人至其他部門，但距離事件發生已長達六個月，期間勞工被迫暴露於性騷擾風險中，雇主也因處置不當遭勞工局裁罰。

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雇主未善盡防治義務 將受罰

勞工局指出，當被指控的性騷擾加害者為雇主本人，雇主往往否認性騷擾事件，或是認為勞工已報警、已向勞工局申訴，即交由公部門處理，忽略應採取的法定義務。曾有雇主被指控是性騷擾行為人而未展開調查，或雇主反咬移工為了轉換雇主而申訴，甚至以交換條件要求勞工撤告，這些處理方式都不正確。

勞工局網頁設專區 提醒業者

陳瑞嘉強調，雇主不論接獲申訴或知悉性騷擾事件後，依法都要採取「立即有效的糾正及補救措施」，例如啟動調查、保存事證、釐清事實，並提供醫療或心理諮商等服務，採取適當的隔離措施；若性騷擾事件成立，應視情節輕重對行為人適當處置，並實施教育訓練及改善環境安全等，勞工局製作「雇主職場性騷擾防治義務」網頁專區，提醒業者避免違法受罰。

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