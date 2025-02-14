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    地震大火燒樓 監院糾正東華大學

    東華大學理工一館D棟地震時起火燃燒，學校被監察院糾正。（資料照，民眾提供）

    東華大學理工一館D棟地震時起火燃燒，學校被監察院糾正。（資料照，民眾提供）

    2025/02/14 05:30

    〔記者花孟璟／花蓮報導〕國立東華大學理工一館實驗室在去年○四○三地震後，因存放化學品櫃子傾倒釀成大火（資料照，民眾提供），火勢持續一天一夜整棟燒光，監察院昨糾正東華大學，要求加強實驗室管理；東華大學表示，將加強建物耐震及實驗室消防設施、建置化學品等管制物品管理系統等。

    監委賴鼎銘、蕭自佑、葉宜津實地調查發現，理工一館B棟物理系於第一時間掌控火勢，但D棟化學系卻因實驗室內化學品貯存不當、化學品櫃未妥適固定、未設置化學品清單、未適當執行應變等原因，造成消防人員難以進行災害搶救，再加上管線連通，造成化學反應爆炸，理工一館D棟損毀。

    監委認為，教育部訂有學校實驗室注意事項及安全指引、職業安全衛生法等規定，校方管理疏失造成大火，依法提案糾正，於監察院聯席會議通過。

    東華大學︰加強實驗室管理

    東華大學校長徐輝明說，將加強實驗室內控、列管毒性化學物質，建立化學品採購管理及完整職安管理系統，由於學校位於地震帶，將改善實驗室排放化學氣體管線，增加建物及電線評估安全管理機制；災後也爭取環境部化學物質管理署北區環境事故專業技術小組在東華駐點，預計明年成立。

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