預算被刪 花蓮地震重建辦公室撤離

2025/02/14 05:30

卸招牌、人員離職或歸建 民眾想諮詢要找縣府

〔記者王錦義／花蓮報導〕受到今年度業務預算六百多萬元遭立法院國民黨刪除影響，設在行政院東部聯合服務中心的花蓮地震重建專案辦公室正式卸下招牌、人員撤離。副執行長郭應義說，受到業務費遭刪減影響，已辭退一位清潔工，後續約有八位人員可能會離職或歸建，後續將盡量節省支出，低度運作。

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業務預算全被砍 東服中心低度運作

中央為協助花蓮震後重建，在花蓮設立內政部「花蓮重建專案辦公室」，位置就設於東服中心七樓，提供租金補貼、弱層補強、危老及都更重建等問題的諮詢服務，對於涉及跨部會業務也協助轉達至相應部會，還有地震中心人員也駐點服務；花蓮縣建築師公會每週三天到場提供諮詢服務。

郭應義說，去年受理許多民眾諮詢重建相關內容，大致上都已釐清民眾對於重建的疑問跟提供補助的管道，受到預算影響，國土署人員就選擇歸建台北，若還有相關重建問題可以直接洽詢縣政府，若跟中央部會有關的業務，就會轉到台北辦理。

12件提案申請補助 審查憂受影響

郭應義擔憂，目前正在辦理花蓮縣二○二四至二○二六年度第二梯次提案審查作業，花蓮十三鄉鎮市共計送件十二件提案，申請花東基金二．二六億元補助案，近期國發會將召開審查會，循例都由縣府及東服中心派員出席說明，如今突然中止業務，恐影響國發會審查會議進行，將對地方基層建設權益造成重大影響。

郭應義說，東服中心每年業務預算約六百多萬元，用於支付租金、水電費、油費及人員出差旅費及提供社團補助，如今業務費全數被刪減，目前只能低度運作，已積欠租金、水電費等達四十餘萬元，花蓮地震重建中心人員也回歸原單位國土署跟地震中心。

受到業務費遭刪減影響，東辦雖然低度運作，連日來仍有許多民眾前來陳情，只能先行受理無法進一步協助處理。

郭應義表示，東部聯合服務中心去年處理的陳情案件計一○二一件，其中約有四百件是花蓮各界包括鄉鎮長、議員、代表及村里長等提出的陳情案，這些已經受到直接影響。

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