「暢遊宜蘭」1人中2獎 須放棄1項

2025/02/14 05:30

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕屏東內埔鄉年貨大街抽獎，連二年同一人中頭獎汽車引發爭議。宜蘭縣政府暢遊宜蘭抽好禮前天抽出第一波獎項，莊姓女子連中戴森吸塵器及IPAD平板電腦，也引起質疑。縣府回應，依規則莊女須放棄其中一項，由備取遞補獲獎。

宜蘭縣府推出「暢遊宜蘭抽好禮」，全國民眾到宜蘭旅遊，只要消費滿五百元就可上網登錄發票抽獎，前天舉行第一波抽獎，累積有八千三百多人次參與，採用電腦系統抽出六五吋電視等一二五個獎項；其中，莊姓女子抽中戴森吸塵器及IPAD平板電腦。

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有網友上網發文質疑，八千多人中要連中二獎與三獎的機率是多少？直播影片是先抽小獎再抽大獎，莊女在小獎時一直沒被抽到，卻能同時抽到二項價值上萬元獎品；底下也有人留言附和，懷疑莊女是縣府職員，才能有如此好康待遇。

縣府工商旅遊處回應，莊女並非縣府員工，經查詢抽獎系統，她確實有在宜蘭消費並上傳發票，共登錄卅多筆資料積極參與抽獎，中獎發票為不同張，分別是去年十二月及今年一月，消費金額均超過一千元。

工旅處表示，依據第一波抽獎規定，每人僅限中獎一次，莊女同時抽中二個獎項，須放棄其中一項，暢遊宜蘭活動將持續到三月二日，第二波抽獎日期為三月十二日，將抽出最大獎汽車、機車等。

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