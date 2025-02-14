宜蘭3/2大拜拜呷辦桌 每桌3千元

宜蘭大拜拜辦桌菜色豐富，採用傳統流水席方式推廣在地食材，今年共10道佳餚，搭配水果、甜點及飲品，每桌3千元。（記者王峻祺攝）

2025/02/14 05:30

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭市「宜蘭大拜拜辦桌暨音樂晚會」將在三月二日於宜蘭運動公園體育館前舉行，今年席開三七○桌，市公所每桌補助二千元，民眾只要付三千元，就能吃到價值五千元佳餚，二月十六日上午八點在市民活動中心開放現場排隊訂桌，每人限訂三桌。

16日開放現場排隊訂桌

宜蘭大拜拜是宜蘭市在地歷史悠久的宗教慶典，由宜蘭城隍廟與東嶽廟輪值辦理，去年東嶽廟主辦，席開三四○桌，今年由城隍廟輪值。

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市長陳美玲說，「呷辦桌」呈現宜蘭鄉親熱情款待客人的文化，希望透過美味佳餚，搭配精彩演出，重現「宜蘭大拜拜」熱鬧盛況，城隍廟遶境也是宗教文化重頭戲，透過巡境祈福，為地方消災解厄，保佑風調雨順、四境平安。

宜蘭大拜拜辦桌菜色豐富，採用傳統流水席推廣在地食材，今年有西魯肉、炒三鮮、櫻花蝦米糕、九孔鮑等十道美味佳餚，讓民眾以三千元優惠價格，享用價值五千元的「幸福平安饗宴」。

去年開放訂桌僅二小時就被搶訂一空，還有民眾前一晚十點就徹夜排隊，為了就是要吃「大拜拜」。今年訂桌時間為二月十六日上午八點於宜蘭市民活動中心開放受理，市公所人員會於開始前十分鐘發放號碼牌，依號次順序受理訂位，收取現金餐費。

宜蘭大拜拜辦桌還邀請情歌天后龍千玉、金曲歌王許富凱、廟會文化少年家草屯囝仔、金曲歌后秀蘭瑪雅、心靈教主林姍等實力唱將登台獻唱；城隍廟則會在三月六日下午五點舉行暗訪察夜，七日上午十一點日巡祈安，遶境市區祈福。

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