台中科博館演化步道改善 完工啟用

2025/02/14 05:30

〔記者蘇孟娟／台中報導〕國立自然科學博物館攜手台中市政府建設局、交通局啟動「演化步道端點改善工程」，歷經二個月工期，改善無障礙斜坡道、人行道擴大與銜接串連、瀝青路面刨鋪、交通號誌、標線重新規劃等，十三日舉行啟用典禮，卸任在即的科博館長焦傳金，希望科博館能持續更新升級。

科博館指出，以往演化大道與科博館軸線缺乏人本串連，入口廣場無障礙動線破碎，路口設計以車為本，保留較寬的車道及迴轉半徑，人行穿越存在風險。

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焦傳金則指出，科博館每年吸引不少參觀人潮，鄰近學校、住宅區更是市民運動、通勤的重要節點，行人安全不容忽視，這次推動正門前演化步道周邊行人通行環境改善，與台中市府合作透過兩側建置無障礙斜坡道並繪製行穿線，確保人行動線有效串連，另擴大兩側及轉角人行道範圍，也滿足身障人士、嬰兒推車及自行車騎士等族群使用需求。

卸任在即的焦傳金指出，科博館一九八六年建館後，已啟用卅多年，需要大幅更新以利脫胎換骨，去年九月廿一日總統賴清德到九二一地震教育園區，曾向賴總統表達爭取推動科博館升級，總統有所承諾，期待後續中央政府持續關注，讓科博館有更美好的未來。

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