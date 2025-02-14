清水眷村園區診療所 才開幕又關門

清水眷村文化園區診療所開幕不久，又大門緊閉，民眾嘆可惜。（記者張軒哲攝）

2025/02/14 05:30

去年9月修復完工 10月辦主題展 2個月後卻關閉進行人行道整修

〔記者張軒哲／台中報導〕清水眷村文化園區近年來經台中市文化局活化，為了更完善保存活化園區內的眷村空間，文化局發包修復原當年眷村診療所空間，並於去年九月順利完工，辦理一檔主題展及眷村文化節活動，但兩個月後旋即關閉。目前門旁清水區公所進行鎮政路人行道整修工程，當地居民大嘆，才開幕就變工地。

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道路變工地 年後仍未全面完工

清水眷村文化園區第二期修復工程去年九月動工，預計於二○二六年完工，重現舊時風華與文化記憶。位於清水公所旁的眷村文化園區診療所於去年九月完工，十月配合清水走走藝術季暨眷村文化節開幕，診療所風光展示眷村文物主題展，但卻於今年初已悄悄關門，讓外地遊客白跑一趟。

居民︰未能永續規劃利用 相當可惜

清水區南社里陳先生說，診療所荒廢多年，當地民眾入夜不敢靠近，終於整修完畢後，蛻變成藝文空間，但才開幕沒多久，居然又關閉，庭院道路在一月份進行人行道施工，宛如變成工地，農曆年後人行道仍未全面完工，一處歷經多年才又重啟大門的閒置空間，卻未能永續規劃利用，相當可惜。

台中市府文化局指出，清水診療所迄今已辦理一檔主題展及眷村文化節相關活動，結合在地人文風貌辦理清水走走藝術季，透過藝術家的眼睛創作出吸睛的在地裝置作品，讓更多民眾走入場域。

文化局︰空間將委託經營或自營

文化局強調，由於現逢清水區公所進行鎮政路人行道整修工程，預計將於今年二月底前完成，診療所空間後續將依相關法令辦理標租委託民間團隊經營管理，或由文化局自營辦理眷村文化推廣及藝文展演計畫，以「展演+文創+進駐」為主要方向，期待成為海線地區藝文亮點。

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