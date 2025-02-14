達邦公路明隧道復建 17日起封閉

嘉一六九縣道二十八公里處因土石坍方一度交通中斷。（擷取自「阿里山鄒族部落道路資訊」）

2025/02/14 05:30

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕受到連日豪雨影響，嘉義縣山區道路傳出零星落石，經搶修後，目前都維持暢通。其中，阿里山鄉嘉一六九縣道（達邦公路）廿八公里處因土石坍方一度交通中斷，經搶修後，昨日上午恢復通行，由於該路段前後段正進行明隧道災害復建工程，縣府建設處公告該路段將於二月十七日起封閉施工，請用路人改道。

縣府建設處長郭良江表示，達邦公路廿八公里處前後路段正進行明隧道災害復建工程，其中倒懸岩塊打除作業須全時段封閉施工，因而於去年十二月十日至今年元月二十四日封閉廿七．六公里至卅三．五公里處，禁止通行。

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由於阿里山鄉公所希望農曆春節與鄉運動會（二月十四至十六日）期間開放該路段通行，不過前天凌晨山區開始下大雨，暫時開放路段發生多次落石，傍晚更有大量土石滑落，致交通中斷，經緊急搶修，昨上午九點恢復通行。

該路段預計二月十七日至三月廿八日進行第二階段全時段封閉施工，災害復建工程期間改道替代道路，往南北方向都改由縣道一六九線卅三．五公里處（巴沙娜至十字部落聯絡道）接阿里山公路。

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