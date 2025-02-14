布袋外海「天妃島」 擬低度開發觀光

立委蔡易餘（左）與布袋鎮長蔡瑋傑拿文蛤及牛奶蛤。（記者林宜樟攝）

2025/02/14 05:30

距離好美里漁港200公尺 是早期魍港媽祖出海會香航線 有生態旅遊價值

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣布袋鎮好美里沿海附近的秘境「天妃島」，有自然形成的沙灘與樹木，地方盼發展沿海觀光，立委蔡易餘昨邀雲嘉南濱海國家風景區、布袋鎮公所及國有財產署等單位會勘，認為有生態旅遊價值，因該島為國有未登記土地，後續將再討論低度開發方式，確定主管機關，進行土地撥用程序。

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天氣好時 沙灘可見「沙舞」

蔡易餘說，好美里太聖宮祭祀魍港媽祖，是由嘉義縣文化觀光局委託學術單位以科學鑑定，確認為明朝古物，因當時媽祖還未被封為天后，當地人稱為天妃；該島離好美里漁港約兩百公尺，附近是早期魍港媽祖出海會香航線，舊港口豎起媽祖黑令旗，保佑出海漁民，經與在地耆老、鄉親討論，將稱該島命名為「天妃島」。

蔡易餘建議人力拉排筏登島

蔡易餘說，天妃島位於嘉義縣與台南市交界，約十分之一位於嘉義縣，有美麗的沙灘，天氣好時可見風吹沙的「沙舞」景象，也有文蛤、牛奶蛤生長，自然生態資源豐富，有如「新的外傘頂洲」，可進行生態低碳旅遊；因目前要前往天妃島必須由漁民以膠筏載送，並不方便，鄰近水域則有大片固定式蚵棚，為避免影響養殖漁業，他建議可設置繩索，讓民眾以人力拉動排筏的方式登島。

雲嘉南濱海國家風景區管理處長徐振能說，天妃島可在適當季節安排登島，當地地勢初步觀察也可設置棧道，在退潮時讓民眾步行前往，漲潮時封閉，顧及安全性，因附近有蚵棚，還需討論後再進行規劃。

3到10月風浪小 適合旅遊

國產署南區分署嘉義辦事處主任李玉敏說，該島為國有未登記土地，尚無法確定面積大小，必須先請地政單位測量面積及位置，辦理暫編地號，後續進行土地撥用程序。

當地觀光業者好美農漁產負責人鄭怡雯表示，每年三月到十月風浪小，是當地適合旅遊季節，民眾可以到島上玩沙或帶著躺椅躺著曬太陽，非常舒適，並可搭配鄰近的景點進行遊程，看好天妃島成為熱門觀光景點。

天妃島在布袋好美里漁港附近。（記者林宜樟攝）

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