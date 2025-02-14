深化友好 日本育櫻會麥寮幼兒園種櫻花

日本育櫻會會長松澤寬文（前右）與雲林縣長張麗善等人一起種植櫻花樹。（記者鄭旭凱攝）

2025/02/14 05:30

〔記者鄭旭凱／雲林報導〕日本的育櫻會昨天由理事長松澤寬文率領一行三十四人抵達雲林縣麥寮鄉捐贈櫻花樹給幼兒園，並與雲林縣長張麗善等地方人士一起植樹。松澤寬文表示，第一次把櫻花捐贈給幼兒園，希望櫻花樹陪伴小朋友一起成長，讓小朋友都能留下美好的童年回憶。

盼給小朋友 留下美好童年回憶

松澤寬文表示，第一次到雲林縣把櫻花樹捐給幼兒園，深刻感受雲林是個非常美麗、熱情的城市，選擇在幼兒園植樹，是希望櫻花樹能陪伴小朋友一起成長，加深台灣與日本友好關係。

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張麗善表示，雲林縣近年已種植超過二萬棵櫻花樹，未來希望能強化台、日兩國交流與國民外交，也希望日本朋友藉此能看見雲林精彩的文化和豐富觀光景點，提升觀光人數。

幼兒教育發展協會理事長廖文秀邀請日本育櫻會在麥寮鄉種植櫻花樹，她表示，希望這次植樹種下兩國情誼，櫻花樹也能成為兩國文化教育交流的希望之樹，同時讓小朋友能夠參與國際交流，從小培育世界觀。

日本育櫻會昨天除了理事長松澤寬文、副理事長尾崎美美子、日本集英社前編輯長細川吳港等人，還有台灣會員廖文秀及黃木壽等共三十四人與會，今天將前往虎尾建國眷村，參觀日治時期設於虎尾的日本海軍神風特攻隊訓練基地遺址。

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